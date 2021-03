Zorgautoriteit legt hoogst mogelijk boete op aan sjoemelthuiszorger

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de hoogst mogelijke boete opgelegd aan een Utrechtse zorgaanbieder. Zorg voor Elk moet 270.000 euro betalen, omdat het bedrijf desgevraagd nauwelijks een administratie kon overleggen na een vermoeden van grootschalige fraude. Dat meldt RTV Utrecht.

De NZa startte een onderzoek na een signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van de zorgaanbieder niet in de haak waren. Zorg voor Elk diende declaraties in voor verpleging en verzorging, maar het vermoeden bestaat dat er in werkelijkheid alleen huishoudelijke hulp werd verleend.

Na een verzoek van de Zorgautoriteit de administratie over te dragen, leverde Zorg voor Elk ‘drie dozen met losliggende papieren’ aan. Voor de meeste cliënten omvatte dat alleen een indicatiestelling, maar ontbraken onder meer planning en tijdsregistratie. Een ‘ondeugdelijke administratie’, oordeelde de NZa. Zorg voor Elk bestaat inmiddels niet meer, maar de voormalige eigenaar van het bedrijf wordt volledig aansprakelijk gesteld.

cc-foto: piqsels