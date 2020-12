Zorgeloze reis blijkt illusie, cruise vroegtijdig afgebroken na corona-geval aan boord

Ruim zestienhonderd mensen die wellicht hoopten op een korte, onbezorgde vakantie, kwamen bedrogen uit. Het cruiseschip waarop zij vanuit voeren, moest vroegtijdig terugkeren nadat bij een van de passagiers aan boord het coronavirus werd vastgesteld.

De cruises waren pas recentelijk weer hervat. Nadat vorige maand al een eerste schip uitvoer, was Quantum of the Seas eerder deze week de tweede cruise van de rederij sinds de coronapandemie. De schepen varen een zogenoemde cruise to nowhere; het schip vaart door de Straat van Malakka en keert aan het eind weer om, zonder tussendoor ook maar een enkele haven aan te doen. Op die manier wordt voorkomend dat de passagiers en crew, die voorafgaand aan de cruise allemaal getest worden op Covid-19, in aanraking komen met anderen.

Dat zelfs die voorzorgsmaatregelen niet bestand blijken tegen het coronavirus werd halverwege de cruise duidelijk. Een 83-jarige Singaporese meldde zich met hevige klachten bij de scheepsarts die bij haar een positieve test afnam. Direct daarop werden alle 1680 passagiers aan boord in quarantaine geplaatst terwijl het schip terugvoer naar de haven. Eenmaal daar aangekomen, moeten de personen die bij de besmette vrouw in de buurt zijn geweest in quarantaine blijven. Allen zijn inmiddels negatief getest, maar pas wanneer het ministerie van Volksgezondheid akkoord geeft, mogen zij het cruiseschip verlaten.

Ook in Nederland koesteren nog altijd veel mensen hoop op een reisje, de komende kerstvakantie. Dinsdagavond tijdens de persconferentie werd dit nogmaals afgeraden door premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid. Daarbij lieten ze opnieuw weten dat reizen binnen het koninkrijk wel toegestaan blijft, waaronder ook naar het Caribische deel. Na de vorige keer dat Rutte die uitspraak deed, ontstond er een run op vakanties naar Curaçao. Inmiddels loopt daar het aantal coronabesmettingen sterk op.

