Zorgen in Groot-Brittannië om gemuteerde corona-mutatie

In het Verenigd Koninkrijk is een mutatie vastgesteld van de Britse coronavariant, zelf ook al een mutatie van het virus. Dat melden Britse media. De mutatie is tot dusver aangetroffen in 11 positieve coronatests en heeft er alle schijn van dat het in staat is het immuunsysteem te omzeilen.

De mutatie heeft de naam E484K gekeregen en heeft eigenschappen die ook terug te vinden zijn in de besmettelijkere Zuid-Afrikaanse variant. Wat de mutatie doet is de vorm van het eiwit aanpassen wat het virus in staat stelt cellen in het menselijk lichaam te besmetten. Daarnaast zorgt de mutatie ervoor dat antistoffen in het lichaam minder goed in staat zijn het virus te herkennen.

Wetenschappers zijn er nog niet over uit hoe de nieuwe mutatie is ontstaan. Het is denkbaar dat het een samensmelting is geweest van de Zuid-Afrikaanse variant met de Britse, in een persoon die al met een van de twee besmet was. Ook kan het simpelweg toeval zijn geweest.

Dat het virus muteert, is op zichzelf geen schokkende ontdekking. Het virus dat Europa de eerste coronagolf bezorgde, was al een mutatie van het virus dat ontstond in Wuhan. Het virus dat de tweede golf in Europa domineerde, was weer een nieuwe mutatie, waarschijnlijk verspreid door vakantiegangers uit Spanje. Wat de nieuwe mutaties – de Britse, Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse en mogelijk ook E484K – extra gevaarlijk maakt, is dat de mutatie het virusdeeltje een soor ‘superkracht’ geeft. Namelijk dat het opgewassen is tegen de antilichamen en daardoor zichzelf kan vermenigvuldigen en weer verder verspreid kan worden.

Wat de E484K-eiwitmutatie tot nog toe laat zien in de Zuid-Afrikaanse variant, is dat de Covid-vaccins die nu worden toegediend, minder goed werken bij de nieuwe versies van het virus. Er is nog altijd geen reden om te denken dat de vaccins niet meer beschermen tegen ernstige ziekte als gevolg van een besmetting, maar wetenschappers maken zich ernstige zorgen dat ook gevaccineerde mensen de nieuwe mutaties blijven verspreiden.