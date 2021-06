Zorgen om invloed rijke donateurs op politieke koers CDA

Is de C van CDA van Christelijk ingeruild voor de C van Commercieel? Het 76 pagina tellende memo van Pieter Omtzigt over zijn weinig verheffende ervaringen in het CDA bevat veel explosieve beschuldigingen maar de werkelijke bom is toch wel zijn constatering dat drie anonieme gevers met een donatie van een miljoen euro het politieke beleid van de partij beïnvloed zouden hebben.

De partijvoorzitter zegt de aantijging dat sponsoren invloed hebben op het beleid “niet te herkennen” maar ondertussen blijft onduidelijk om welke donoren en bedragen het gaat. Nieuwsuur zet uiteen dat het bedrag op slinkse wijze gedoneerd kan zijn, buiten de officiële meldingstermijn om, zodat nog lang geheim kan blijven wie de wel zeer gulle gevers waren.

CDA-kamerlid Pieter Omtzigt suggereert dat sponsoren van de partij 'belang hebben bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen’. Een zware beschuldiging; wij zetten alles even op een rij. #Nieuwsuur pic.twitter.com/i1mzqXQnxA — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) June 11, 2021

Uit de reportage wordt duidelijk dat vanuit het bedrijfsleven druk is uitgeoefend om Hugo de Jonge, die een socialer beleid voorstaat en zich als eerste duidelijk uitsprak tegen een samenwerking met Forum voor Democratie, als lijsttrekker te wippen. Toen dat gelukt was en de partijleiding de nummer 2 Pieter Omtzigt passeerde om zonder verkiezing Wopke Hoekstra tot nieuwe leider uit te roepen, stroomden de donaties plots binnen.

Die financiële injectie was hard nodig want de campagnekas was te leeg, schrijft Trouw:

Duidelijk is dat het CDA eind november 2020 afstevent op een groot tekort voor de aanstaande campagne voor de verkiezingen. De ‘CDA Business Club’ – een groep bestaande uit vermogende mkb’ers – en de C100 – een club ‘ter ondersteuning van de campagnekas’ waarvan het lidmaatschap 2500 euro per jaar kost – trekken gezamenlijk aan de bel. “Van de benodigde uiterst minimale 1,25 miljoen is er op zijn hoogst 0,5 miljoen beschikbaar voor de hele campagne”, schrijven zij aan toenmalig voorzitter Rutger Ploum en campagneleider en minister van binnenlandse zaken Raymond Knops. Hun leden zijn niet bereid om te doneren, de redenen daarvoor zijn eerder in ‘persoonlijke gesprekken’ gedeeld met Ploum en Knops. Het nijpende geldtekort wordt later – als Hugo de Jonge plaats heeft gemaakt voor Wopke Hoekstra – opgelost.

De site voor onderzoeksjournalistiek Follow The Money beschreef al eerder hoe figuren en bedrijven bij het CDA via een speciale business club toegang konden kopen tot de politiek.

Artikel uit 2020 | Ondernemers kunnen voor een fors bedrag lid worden van de CDA ‘Business Club’ en krijgen vervolgens toegang tot besloten diners, waar ze dineren met ministers, Kamerleden en andere partijprominenten. https://t.co/QoerHL7IdE via @ftm_nl — Eric Smit (@EricChrSmit) June 11, 2021

Overigens heeft de financiële injectie van de vermogenden niet het gewenste resultaat. Het CDA verloor onder Wopke Hoekstra maar liefst vier zetels. Voor de 15 resterende zetels zijn er 342.472 voorkeurstemmen uitgebracht op Pieter Omtzigt die daarmee in zijn eentje de partij bijna vijf zetels opleverde.