Zorgen om terugkeer toeristendrukte

In Amsterdam hebben de autoriteiten alle zeilen bij moeten zetten om de toeristendrukte in het stadscentrum te verminderen. Er werden stegen afgesloten en eenrichtingsverkeer ingesteld maar de toestroom bleef zo groeien dat het stadsbestuur zaterdagavond een oproep deed niet meer naar de Wallen te komen.

Don't come to the red light district. It is too busy. Several streets are temporarily closed. ⛔#staysafe #keepdistance pic.twitter.com/qfqQreDDMB — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 18, 2020

AT5 legde straattaferelen vast van mensenmassa’s die de coronamaatregelen negeerden. De gemeente vreest een toename van besmettingen.

De Volkskrant meldt dat met de hervatting van het vliegverkeer ook het coronavirus weer wordt ingevlogen. Op de diverse Nederlandse vliegvelden zijn de afgelopen anderhalve maand minstens 45 keer vliegtuigen geland met aan boord één of meer besmette passagiers. 38 vluchten daarvan arriveerden op Schiphol. Medepassagiers die binnen twee stoelen afstand van de besmette personen hebben gezeten worden door de GGD’s benaderd met het verzoek twee weken in zelfquarantaine te gaan. Afhankelijk van de situatie aan boord ging dat om 1 tot 17 reizigers.

‘Als iemand kort na aankomst met een vliegtuig ziek wordt en positief wordt getest, wordt ervan uitgegaan dat hij of zij in het vliegtuig mensen heeft kunnen besmetten’, zegt Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de GGD. (…) De GGD neemt geen contact op met de passagiers in het vliegtuig die verder weg zaten dan twee stoelen, en de vluchtnummers worden niet bekendgemaakt. In Australië is deze informatie wel openbaar: vluchtnummers en de rijen waar besmette personen zaten worden op de websites van de Australische staten openbaar gemaakt. Iedereen die onlangs naar Australië is gevlogen, kan hierdoor precies zien of ze naast iemand zaten die besmet bleek met het coronavirus.

De overheid vindt het niet nodig de bevolking te informeren welke vluchten besmettingsgevaar met zich meebrachten. Volgens de autoriteiten zijn de risico’s verkleind door de maatregelen van vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen.

Het AD schrijft dat ook in Frankrijk grote zorgen heersen over het toenemend toerisme. De verspreidingsfactor R is daar nog niet onder de 1 gedaald en het virus lijkt weer op te leven. Daarom is de plicht ingevoerd om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Franse burgers beginnen zich te ergeren aan toeristen die de regels aan hun laars lappen.

De Franse autoriteiten zijn bang dat vakantiegangers – uit binnen- en buitenland – de voedingsbodem voor het virus zijn. ,,Zomervakanties kunnen tot risicogedrag leiden. Mensen gaan reizen, komen bij elkaar, houden minder afstand’’, aldus het ministerie van Volksgezondheid. ,,Dat zijn precies de redenen waarom de epidemie weer op kan leven.’’

In de Var zijn het vooral toeristen die de Corona-regels aan hun laars lappen. Geen maskers, geen afstand. De parking bij een supermarkt leek wel een camping. — René Schrier (@rene_schrier) July 18, 2020

In toerismehotspot Barcelona is opnieuw een lockdown ingevoerd, na toename van het aantal besmettingen.

Iedereen moet de komende vijftien dagen thuis blijven, tenzij het om een essentiële verplaatsing gaat, verklaarde Meritxell Budo. Verder sluiten bioscopen, theaterzalen en discotheken opnieuw de deuren, is het verboden om met meer dan tien mensen samen te komen en zijn bezoeken aan woon-zorgcentra niet meer mogelijk.

Griekenland meldt dat alle Britse toeristen die de afgelopen dagen arriveerden zijn getest en dat er geen besmette vakantievierders zijn aangetroffen. De toeristen zijn onder meer afkomstig uit Birmingham en Manchester, steden die een verontrustend aantal besmettingen kennen. Er zijn zo’n 2800 testen uitgevoerd op 15 en 16 juli.

cc-foto: Marco Verch