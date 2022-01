Zorgen op Cyprus om nieuwe ziekmakende coronavariant: Deltakron

Op Cyprus is een nieuwe coronavariant aangetroffen die een samensmelting lijkt van Omikron en voorganger Delta. De nieuwe variant draagt voorlopig dan ook de naam: Deltakron. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de nieuwe variant relatief veel voorkomt bij mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Of dat betekent dat de nieuwe variant daarmee ook werkelijk ziekmakender is, moet nog nader worden onderzocht.

Deltacron werd ontdekt door de Cypriotische viroloog Leontios Kostrikis. Hij zag bij nieuwe coronapatiënten het genetische profiel van de Delta-variant, gecombineerd met mutaties die vooralsnog alleen bij Omikron werden waargenomen. Cyprus is vooralsnog de enige plek waar deze nieuwe variant is opgemerkt. De minister van Volksgezondheid van Cyprus zal komende week in een persconferentie meer informatie verstrekken over Deltakron.