Zorgen over nieuwe vogelgriep-variant in China die gevaarlijker is voor mensen

In China is het aantal besmettingen met het type H5N6 vogelgriep dit meer dan verviervoudigd. Dat klinkt alarmerend maar het gaat nu om 21 gevallen tegenover 5 vorig jaar. Toch zijn wetenschappers bezorgd over de toename omdat het er op lijkt dat er een nieuwe variant is ontstaan die makkelijker overspringt op mensen, meldt Live Science.

Van de 21 slachtoffers dit jaar zijn er zes overleden en vele anderen verkeerden in levensgevaar. Thijs Kuiken, een wetenschapper van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam verklaart tegenover persbureau Reuters dat het gaat om een virus dat een hoge sterftekans veroorzaakt.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO bevestigt dat de meeste van de slachtoffers in contact zijn gekomen met pluimvee. Er zijn geen bewezen gevallen dat het virus van mens op mens werd overgedragen. Volgens een woordvoerder moet er dringend onderzoek gedaan worden in het gebied waar de besmettingen plaatsvonden om de huidige stijging te begrijpen. Volgens Kuiken bestaat naast de kans dat het virus besmettelijker is geworden ook de mogelijkheid dat gewoon meer pluimvee met H5N6 besmet is geraakt en daardoor ook het aantal menselijke besmettingen stijgt.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dinsdag per direct een ophokplicht voor heel het land afgekondigd omdat de vogelgriep – een andere type dan hierboven genoemd – is vastgesteld bij een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde. De 33.000 dieren op het bedrijf worden geruimd.

Met het oog op de uitbraak in Zeewolde, toenemende vondsten van dode wilde vogels in noord Nederland én besmette wilde vogels in Duitsland, stelt minister Schouten een landelijke ophokplicht in voor commercieel gehouden pluimvee. Dit gebeurt om het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen.

Burgers worden opgeroepen de vondst van dode vogels te melden bij de autoriteiten. De in Nederland heersende vorm van vogelgriep vormt voor mensen amper een gevaar, stelt de NVWA.

cc-foto: M M