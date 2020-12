Zorgen over onverantwoordelijk gedrag wintersporters in Zwitserland

Het coronavirus verspreidde zich begin dit jaar in rap tempo over Europa omdat wintersporters het virus meebrachten van hun vakanties. In Zwitserland zijn ondanks de bezwaren van andere landen de skipistes toch weer opengegaan. De Bondsraad, de Zwitserse regering, verzekerde dat er voldoende veiligheidsmaatregelen werden genomen om het besmettingsgevaar te bezweren. Uit het Zwitserse skiparadijs Verbier komen echter beelden die het tegendeel tonen. Skiliefhebbers verdringen zich bij de liften, houden geen afstand van elkaar en kruipen met velen tegelijk in de cabines.

De burgemeester van Verbier, Éloi Rossier, erkent dat het misgaat en zegt dat er daarom nieuwe maatregelen genomen zullen worden. De voorzitter van het kanton Valais is er niet over te spreken. “Op het moment dat heel Europa ons in de gaten houdt, is het onaanvaardbaar dat de skilift-exploitant niet in staat was om op de juiste manier wachtrijen te organiseren, met barrières, markeringen op de grond en strikte herinnering aan de regels.”

Des photos de skieurs amassés au départ de Téléverbier font polémique. A raison pour Christophe Darbellay https://t.co/DUOyuBrHSn pic.twitter.com/Nh66SA2xjJ — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) December 5, 2020