Zorgen over oude, loden leidingen in Amsterdam

Bewoners in Amsterdam-Noord blijven bezorgd over het drinkwater, nu uit nieuwe testen blijkt dat er meer lood in het water zit dan wettelijk is toegestaan. Dat meldt AT5. Uit eerdere testen van de woningbouwcorporatie Ymere bleek nog dat het loodgehalte de maximaal toegestane hoeveelheid van 10 microgram per liter drinkwater niet overschreed.

De problemen in de twee tuindorpen in Noord, Buiksloot en Nieuwendam, kwamen in oktober aan het licht. Toen bleek dat er onder de huizen nog loden leidingen zitten, waardoor er looddeeltjes in het water terecht kunnen komen.

Sinds 1960 mogen geen loden leidingen meer worden gebruikt. In het Amsterdamse hoofdnet zijn alle loden leidingen vervangen, maar in sommige oude huizen komen loden buizen nog altijd voor. In Amsterdam-Noord zit het probleem in de toevoerleidingen onder de woonblokken.

Ook in Amsterdam-Oost zijn er zorgen. Daar werd kort voor de jaarwisseling ontdekt dat 48 woningen aan de Kramatweg nog zijn aangesloten op oude, loden waterleidingen. Uit onderzoek bleek daar dat tot tien keer zoveel lood in het drinkwater zat als de maximaal toegestane hoeveelheid.

Te veel lood in het drinkwater kan gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Loodvergiftiging kan bij kinderen leiden tot ontwikkelingsproblemen, zoals een lager IQ en concentratiestoornissen. Ouderen die te veel lood binnenkrijgen, hebben een verhoogde kans op een te hoge bloeddruk.

