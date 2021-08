Zorgen over snelle verspreiding van meest gemuteerde variant tot nu toe

Deskundigen zijn bezorgd over een nieuwe variant van sars-2. C.1.2 bevat meer mutaties dan alle andere varianten, schrijven de onderzoekers. De vrees bestaat dat inentingen daardoor minder uithalen.

C.1.2 werd voor het eerst in mei vastgesteld in Zuid-Afrika, en is inmiddels ook aangetroffen in onder meer Engeland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland. In Zuid-Afrika neemt het aantal besmettingen met C.1.2 rap toe.

De verspreidingssnelheid is volgens de onderzoekers te vergelijken met die van eerdere zorgwekkende versies, zoals de Delta-variant. De nieuwe stam is inmiddels dominant in drie Zuid-Afrikaanse provincies. Dat wijst volgens de wetenschappers op “verhoogde overdraagbaarheid, immuunontsnapping of beide”, schrijven zij in Nature.

Festival-variant

Ondertussen is er ook een nieuwe subvariant van Delta opgedoken bij bezoekers van een muziekfestival in Cornwall. Bijna 5.000 bezoekers van het Boardmasters-festival zijn geïnfecteerd geraakt. In ziekenhuizen in de omgeving wordt inmiddels al gesproken over de ‘festival-variant’.

Voor hoogleraar John Drury, die de Britse regering adviseert over het coronabeleid, is de uitbraak in Cornwall aanleiding voor een pleidooi voor meer maatregelen bij festivals. Hoewel dergelijke evenementen doorgaans in de buitenlucht plaatsvinden, leidt het gedrag van bezoekers wel tot extra risico’s, meent Drury. “Je kunt rekenen op meer fysiek contact – elkaar aanraken, omhelzingen, het delen van drankjes – bij een muziekfestival dan bij andere grote evenementen.”