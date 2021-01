Zorgen over vaccinaties voor ongedocumenteerden

Er bestaan grote zorgen over het vaccineren van mensen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland leven. Om groepsimmuniteit te bereiken is het van belang dat zoveel mogelijk mensen worden ingeënt. Maar voor ongedocumenteerden is het lastig om toegang te krijgen tot zorg.

“We hebben bij het testen al gezien dat ongedocumenteerden soms werden weggestuurd omdat ze geen BSN hadden”, vertelt Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld, aan de Amsterdamse zender AT5.

Volgens Dokters van de Wereld leven er ongeveer 35.000 ongedocumenteerde migranten in Nederland. Een flink deel woont in de hoofdstad. Vaak mijden zij de zorg, omdat ze geen Nederlands of Engels spreken en omdat ze bang zijn dat ze zullen worden opgepakt door de vreemdelingenpolitie.