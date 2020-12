Zorgmedewerkers eisen excuses RIVM-topman Van Dissel: ‘Respectloos en beschamend’

Marita de Kleijne, voorzitter van het platform verzorgenden van V&VN zegt in een verklaring: “Verzorgenden zijn onthutst over de uitspraken van Jaap van Dissel. In zijn kerstinterview met de NOS lijkt hij de schuld voor het hoge aantal besmettingen in de verpleeghuizen in de schoenen van verzorgenden te schuiven. Dat is een klap in het gezicht van alle collega’s die dag en nacht onder zware druk klaar staan voor hun kwetsbare bewoners.”

In dat kerstinterview krijgt Van Dissel de vraag wat er bij de eerste golf mis is gegaan in de verzorgingshuizen waar veel slachtoffers vielen en personeel vaak zonder beschermende middelen moest werken. De RIVM-baas antwoordt: “Wat we geleerd hebben is dat daar een heleboel factoren spelen, daar speelt opleidingsniveau van verzorgenden in, de situatie in de verpleeghuizen, het is gewoon complexer dan het op te hangen aan een enkele maatregel. Hoe graag je dat ook zou willen.”

De Kleijne legt in een reactie uit dat de werkelijkheid anders is. “Wij hebben zelf de grootste risico’s gelopen door het gevoerde beleid. Door de tekorten aan persoonlijke beschermende middelen, omdat de wijk en de verpleeghuizen lange tijd achteraan de rij stonden bij de verdeling daarvan. Door de onveilige en onrealistische RIVM-richtlijnen voor het gebruik van beschermende middelen en mondneusmaskers. Door het wegwuiven van onze zorgen over a- en presymptomatische besmettingen. Daar hebben we Van Dissel niet over gehoord. In plaats daarvan wordt de suggestie gewekt dat de besmettingen te wijten waren aan het opleidingsniveau van de professionals die in de frontlinie staan en stonden. Dat is onbehoorlijk, respectloos en om je voor te schamen. Ik en mijn collega’s werken ons een slag in de rondte. We doen alles om onze kennis en kunde op peil te houden. En dan op Tweede Kerstdag deze uitspraken. Ik kan me moeilijk iets nog ontmoedigenders voorstellen. Dit demotiveert enorm. En het helpt natuurlijk al helemaal niet om mensen enthousiast te krijgen voor een baan in de zorg. Dat is heel kwalijk.”

In een reactie aan de NOS stelt het RIVM dat de uitspraak niet bedoeld was als aanval op verzorgenden. Het instituur voegt er aan toe “dat de V&VN van harte welkom is bij het RIVM om eventuele misverstanden daarover uit de weg te ruimen”. De verzorgenden voelen daar weinig voor. Van Dissel moet zijn uitspraak eerst publiekelijk rechtzetten.