Zorgmedewerkers met long covid raken alles kwijt

Vorig voorjaar was er applaus voor de helden in de zorg die zonder bescherming coronapatiënten hielpen. Vermoedelijk duizenden zorgmedewerkers liepen daarbij long covid op. Zij dreigen nu in grote financiële problemen te komen, meldt de NOS.

De eersten van hen hebben al een oproep van het UWV op de deurmat gekregen om na bijna twee jaar ziekte de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA aan te vragen. Zij lijden dan verder inkomensverlies, boven op de 30 procent die zij er in hun tweede ziektejaar al op achteruit zijn gegaan.

De NOS tekent hartverscheurende verhalen op van getroffen zorgmedewerkers.

Mariska Hoos heeft haar huis al verkocht en verruild voor een bungalow. “Omdat ik de trappen niet meer op kan. Ik heb een scootmobiel om toch een keer de stad in te kunnen. Van een vitale 46-jarige vrouw ben ik veranderd in een vrouw met het lijf van een 85-jarige. Het voelt oneerlijk dat we dit hebben opgelopen op ons werk, maar dat er voor ons geen enkele regeling is.”

De FNV heeft inmiddels een meldpunt ingesteld voor zorgmedewerkers die te lijden hebben onder aanhoudende gezondheidsklachten na een corona-infectie. De vakbond pleit voor een financiële tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met long covid.

In april van dit jaar beloofde toenmalig minister van Zorg Tamara van Ark (VVD) een Long Covidfonds voor mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt. Daarvan is vooralsnog niets terechtgekomen. “Als reden horen we steeds dat het niet haalbaar is zolang het kabinet nog demissionair is”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.