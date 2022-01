Zorgmedewerkers zo ernstig bedreigd dat ze niet meer alleen naar buiten durven

Arjan, verpleegkundige in op de ic van het Amphia Ziekenhuis te Breda, vertelt in een videodagboek voor Omroep Brabant dat het zorgpersoneel zwaar lijdt onder de agressie van bezoekers. Het probleem doet zich vooral voor op de ic, als medici beslissen dat het kunstmatig in leven houden van een patiënt geen zin meer heeft omdat herstel is uitgesloten. De agressie was in enkele gevallen zeer ernstig en de dreiging zo groot dat zorgmedewerkers niet meer alleen het ziekenhuis durfden te verlaten. Collega’s escorteerden elkaar naar hun auto’s. Ook zonder die dreiging heeft het personeel het al zwaar. Arjan vertelt dat er nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen en dat het erg druk is op de ic. Veel patiënten liggen ongewoon lang op de ic aan de beademing en zijn daar zo afhankelijk van geworden dat ze bij genezing een ontwenningstraject in moeten.