Zorgpersoneel dat toeslagen verliest door corona-overuren niet gecompenseerd

Zorgmedewerkers die hun toeslagen kwijtraken omdat ze door de vele overuren als gevolg van de coronacrisis meer hebben verdiend, worden niet gecompenseerd. Dat heeft staatssecretaris van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer laten weten, zo meldt de Telegraaf.

Veel mensen die werkzaam zijn in de zorg hebben recht op bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Sinds het begin van de coronacrisis hebben zij veel meer uren gewerkt waardoor zij voor het jaar 2020 plots boven de inkomensgrens voor die toeslagen uitkomen. De Belastingdienst heeft onderzocht of zij daar rekening mee kunnen houden, maar geconcludeerd dat niet kan worden beoordeeld of dat hogere inkomen inderdaad het gevolg is van die overuren. Volgens het kabinet is het daarnaast te duur of te ingewikkeld om de inkomensgrens tijdelijk te verhogen of om het recht op toeslagen te baseren op 2019 in plaats van 2020.

Beeld: UMC