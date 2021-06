Zorgsysteem Indonesië staat op instorten door Delta-variant

Indonesië wordt hard geraakt door de opmars van de besmettelijke Delta-variant. In de hoofdstad Jakarta hebben ziekenhuizen buiten al noodtenten moeten neerzetten om patiënten op te vangen. President Joko Widodo spreekt van een “buitengewone situatie”, meldt Al-Jazeera.

In West-Java is meer dan 90 procent van de ziekenhuisbedden bezet. “Als dit zo doorgaat, staat ons zorgsysteem op het punt om in te storten”, zegt een woordvoerder van de provincie.

Indonesië meldt al dagen recordaantallen besmettingen. Sinds het begin van de pandemie zijn er officieel ruim 2 miljoen besmettingen vastgesteld. Het werkelijke aantal infecties ligt vermoedelijk een stuk hoger. Er overlijden nu dagelijks honderden mensen aan de gevolgen van covid-19.

Het toegenomen aantal besmettingen is vermoedelijk voor een deel terug te voeren op de Indonesische gewoonte om aan het einde van de ramadan af te reizen naar de geboorteplaats. Hoewel de autoriteiten deze praktijk dit jaar hadden verboden, gingen veel mensen toch naar huis.

Tot nu toe is ongeveer 7 procent van de Indonesische bevolking gevaccineerd. Indonesië maakt voornamelijk gebruik van het in China geproduceerde Sinovac.