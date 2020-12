Zoveelste coronablunder: er is nog geen belscript voor prikafspraken

Terwijl miljoenen Nederlanders al maanden reikhalzend uitkijken naar het coronavaccin en al meer dan een maand duidelijk is dat de eerste inentingen eraan komen, is de GGD ‘vergeten’ om de telefonisten te trainen die de prikafspraken moeten gaan maken. Ook ligt er nog geen belscript waarmee de telefonisten kunnen controleren of mensen geschikt zijn voor de inenting. Hoewel het Europees Medicijnagentschap het Pfizer-vaccin maandag al goedkeurt, begint de training voor de telefonisten pas na Kerst, meldt de NOS.

Om het belscript te maken en de 800 telefonisten te trainen heeft de GGD zo’n twee weken nodig. Het is daarmee de belangrijkste reden waardoor Nederland niet zoals andere landen nog dit jaar kan beginnen met vaccineren. Onder meer België en Duitsland besloten deze week om al op 27 december te starten met inenten.

Het is de zoveelste keer dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de zaken niet op orde heeft. Eerder deze week bleek al dat Nederland tal van steken had laten vallen bij de voorbereiding van de vaccinatiecampagne. Zo was er nog geen overzicht van de zorgmedewerkers die als eersten in aanmerking komen voor het vaccin. Ook bleken de bedrijfsartsen die de inentingen moesten doen, daar geen ervaring mee te hebben. Tot overmaat van ramp bleek er ook nog een ict-systeem te moeten worden opgetuigd om bij te houden wie welk vaccin heeft gekregen.

De gebrekkige voorbereiding op de vaccinatie staat niet op zichzelf. Sinds het begin van de corona-epidemie wordt Nederland keer op keer overvallen door problemen in de virusbestrijding. Aan het begin van de epidemie werd er bijvoorbeeld veel minder getest dan mogelijk, zodat er nauwelijks zicht was op de verspreiding van het virus.

De corona-app die mogelijke besmettingen moest opsporen, liet veel langer op zich wachten dan De Jonge aanvankelijk beloofde. Toen de app er eenmaal was, verdween de mogelijkheid om je na een melding te laten testen al snel, omdat de testcentra de drukte niet aankonden.

Vanaf augustus was er ook regelmatig te weinig personeel bij de GGD om het bron- en contactonderzoek naar behoren uit te voeren. Ondertussen vielen geschikte kandidaten af, bijvoorbeeld omdat ze niet zeven dagen per week beschikbaar waren.