Zuid-Europa smacht naar toeristen maar komen ze ook?

Worden er deze zomer nog vakantiereizen gemaakt? Nieuwsuur verkent in een reportage de mogelijkheden. Verre reizen naar andere continenten zijn vooralsnog uit den boze maar in Europa openen zich perspectieven. Of wordt er gekozen voor vakantie in eigen land? Aan de creativiteit zal het niet liggen. In de reportage is onder meer te zien hoe kampeerders voor hun eigen sanitaire voorzieningen zorgen.

Italië wil vanaf 3 juni weer toeristen ontvangen, mits ze afkomstig zijn uit EU- of Schengenlanden. De eis dat reizigers bij aankomst in het land twee weken in quarantaine moeten, wordt afgeschaft. De coronacrisis, die het land met meer dan 30.000 doden zwaar getroffen heeft, lijkt langzaam af te nemen. De strenge maatregelen die vanaf begin maart golden, waarbij praktisch de hele bevolking huisarrest kreeg en alle niet-essentiële bedrijvigheid werd stilgelegd, worden stap voor stap versoepeld.

De VRT schrijft:

Vanaf 3 juni mag er in het hele land gereisd worden en zijn dus ook toeristen uit andere landen weer welkom. Dat heeft de Italiaanse regering met een decreet beslist. De datum valt niet toevallig een dag na de nationale feestdag in Italië, op dinsdag 2 juni. De regering wil vermijden dat Italianen tijdens dat verlengde vakantieweekend massaal buiten komen en rondreizen. Het toerisme is een van de belangrijkste sectoren van de Italiaanse economie. Door nog voor de zomervakantie de grenzen te openen, hoopt de Italiaanse regering het toeristische seizoen nog enigszins te kunnen redden.

Ook Portugal en Griekenland, landen die zelf amper getroffen zijn door het coronavirus, maken zich op om weer vakantiegangers te ontvangen. Als die er in slagen de landen te bereiken want is vliegen nog wel veilig?

Het is overigens ook om een andere reden de vraag of de vakanties door kunnen gaan. Vakbond met CNV meldt op basis van een eigen enquête dat honderdduizenden werknemers onzeker zijn over de vraag of ze wel vakantiegeld uitgekeerd krijgen:

8% van de Nederlanders zegt dat de werkgever hen geen vakantiegeld wil betalen door de coronacrisis. 11% van de werkenden weet niet of er vakantiegeld wordt uitgekeerd. ‘8% is een zeer hoog aantal. Omgerekend gaat het om meer dan een half miljoen werkenden die geen vakantiegeld krijgen. Vakantiegeld is echter een wettelijk recht. We begrijpen dat veel ondernemers in zwaar weer verkeren. Maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu overheidssteun krijgen om de salarissen door te betalen,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

De vakbond sluit niet uit dat bedrijven die weigeren vakantiegeld uit te keren voor de rechter worden gesleept als er geen gegronde redenen aanwezig lijken. De bond wijst er op dat inleveren van vakantiegeld in de praktijk een loonoffer betekent en daarmee ook consequenties heeft voor andere regelingen zoals de hoogte van een WW-uitkering.

De bond is het Meldpunt Vakantiegeld gestart. Wie geen (volledig) vakantiegeld ontvangt, kan zich daar melden.

Ga jij dit jaar op vakantie? In Nederland of over de grens? Laat een reactie achter.

cc-foto: Andy Rothwell

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier