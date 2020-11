Zuid-Korea verbiedt Oudejaarsfeesten na verontrustende stijging besmettingen

Geen video? Klik hier.

Zuid-Korea, een van de meest succesvolle landen in de bestrijding van het coronavirus, neemt ingrijpende maatregelen om een aanzwellende golf besmettingen terug te dringen. De afgelopen dagen werden er iedere dag rond de 500 nieuwe besmettingen geteld onder de 52 miljoen inwoners. Ter vergelijking Nederland telde vandaag 5585 nieuwe besmettingsgevallen op 17 miljoen inwoners. In Zuid-Korea wordt gesproken van een derde golf en het aantal besmettingen bereikt een recordniveau in vergelijking met de afgelopen 9 maanden. Het land is zeer actief met bron- en contactonderzoek waardoor het virus tot nu toe zo onder controle is gebleven dat bijvoorbeeld clubs en andere uitgaansgelegenheden gewoon open zijn.

De uitbraken vonden plaats in kazernes, kerken, een sauna en een school. Sauna’s en sommige horecazaken worden daarom gesloten. Ook worden de regels voor samenkomsten aangescherpt, vooral in de hoofdstad Seoul. Alle Oudejaarsfeesten in hotels, feestzalen en andere accomodaties zijn per direct verboden. Muzieklessen met blaasinstrumenten zijn niet meer toegestaan, evenals zanglessen. Voor de horeca worden vanaf dinsdag de sociale afstandsregels aangescherpt. Zo mag er in risicovolle gelegenheden niet meer gegeten en gedanst worden en moeten restaurants de tafels verder uit elkaar schuiven.

Premier Chung stelt de ingrepen in het leven van gewone burgers zo klein mogelijk te willen houden maar tegelijkertijd het virus effectief te willen bestrijden. “In plaats van de maatregelen in z’n geheel aan te scherpen, kiezen we voor noodzakelijke ingrepen die passen bij de omstandigheden.”



