Zullen de miljoenen van DiCaprio helpen de oplaaiende bosbranden in Australië te temmen?

Leonardo DiCaprio doneert drie miljoen dollar om de bosbranden in Australië te bestrijden.

Earth Alliance, een initiatief van onder andere de filmster en milieuactivist zelf, zamelt geld in om Australië letterlijk uit de brand te helpen. De actiegroep heeft al 3 miljoen dollar (2,7 miljoen euro) geschonken.

In een verklaring op Facebook zegt de organisatie dat donaties worden ingezet voor bosbrandbestrijding en ondersteuning van de zwaarst getroffen gemeenschappen, maar ook voor herstel van ecosystemen en het redden van dieren.

Actrice Nicole Kidman, zangeressen Selena Gomez en P!nk en acteur Russell Crowe hebben ook tienduizenden dollars gedoneerd. De actrice Rebel Wilson organiseerde een veiling om geld in te zamelen voor de bosbranden.

Ook de van oorsprong Australische Kylie Minoque liet via Twitter weten een half miljoen dollar te schenken aan de brandweerdiensten. In haar Tweet schrijft ze: ‘Het is hartverscheurend om terug te keren en te zien hoe veel plekken er door het hele land zijn verwoest.’

Last year I had the incredible opportunity of visiting some of the many beautiful places in my homeland for the first time.

Returning home to such devastation throughout much of the country is heartbreaking. pic.twitter.com/5RWYZDQyBg

— Kylie Minogue (@kylieminogue) January 6, 2020