Zwarte advocate wordt drie keer op een dag aangezien voor verdachte

Het hoofd van de gerechtsdienst van Engeland en Wales heeft zijn excuses aangeboden aan de zwarte strafrechtadvocate Alexandra Wilson. Wilson werd woensdag in een gerechtsgebouw drie keer aangesproken door mensen die dachten dat ze geen advocaat was.

Dat begon al bij de ingang toen een beveiliger Wilson naar haar naam vroeg zodat hij haar kon opzoeken op de lijst van aangeklaagden. Daarna meenden een advocaat en een bode dat Wilson de rechtszaal niet binnen mocht, omdat ze geen advocaat zou zijn, schrijft ze op Twitter.

First, the security officer asked me what my name was so he could ‘find [my] name on the list’ (the list of defendants). I explained I was a barrister. He apologised and guided me through security.

At this point I tried to shrug it off as an innocent mistake.

— Alexandra Wilson (@EssexBarrister) September 23, 2020