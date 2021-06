Zwarte lijst Belastingdienst onwettig, slachtoffers kunnen aanslag aanvechten

Honderdduizenden mensen die op de omstreden zwarte lijst van de Belastingdienst terecht zijn gekomen, moeten de kans krijgen hun belastingaanslagen van de afgelopen jaren aan te vechten. Naheffingen op basis van de onwettige lijst, kunnen de prullenbak in. Dat is het advies van advocaat-generaal (AG) René Niessen aan de Hoge Raad. Dat meldt onder meer RTL Nieuws dat vorig jaar samen met Trouw ook het bestaan van de lijst onthulde.

Wie op de lijst stond, werd jarenlang onderworpen aan strenge controles. Het gaat daarbij om zo’n 270.000 mensen waarvan het overgrote deel helemaal niet wist dat ze als mogelijke fraudeur aangemerkt waren. In veel gevallen was het hebben van een tweede nationaliteit al voldoende om op de zwarte lijst terecht te komen. Behalve forse aanslagen van de Belastingdienst, leverde de registratie ook problemen op bij het aanvragen van een uitkering of toeslag, of bij het verkrijgen van een huurwoning.

RTL meldt:

Omdat burgers tot recent helemaal niet wisten dat zij op een geheime zwarte lijst stonden, of waarom hun aangiften niet werden geaccepteerd, moeten zij alsnog de kans krijgen dit aan te vechten. Alleen bij ‘zeer ernstige belastingfraude’ hoeft de Belastingdienst geen bakzeil te halen, stelt Niessen. Volgens de AG ontbrak het niet alleen aan een wettelijke basis voor de selectie van burgers, maar was het handelen van de ficus strijdig met tal van nationale en internationale regels, zoals privacywetgeving.

Adviezen van de advocaat-generaal worden doorgaans overgenomen.