Zwarte man riskeert levenslange celstraf na stem op Joe Biden

Een Texaanse man die afgelopen jaar uitgroeide tot een nationale held omdat hij bijna zeven uur lang in de rij stond om te stemmen bij de presidentiële voorverkiezingen, is opgepakt en aangeklaagd voor illegaal stemmen. Hij bracht in maart 2020 zijn stem uit, maar volgens een controversiële kieswet die verhindert dat mensen met een strafblad kunnen stemmen, had hij pas in juni van dat jaar weer mee mogen doen aan het democratisch proces. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.

Hervis Rogers, een zwarte man, werd in 1995 veroordeeld voor inbraak en poging tot diefstal. Texas is een van de staten waar geldt dat pas wanneer iemands borgtocht volledig is verlopen, diegene pas weer mag stemmen. Een wet die zwarte Amerikanen buitenproportioneel benadeelt, aangezien zij veel vaker doelwit zijn van justitie en harder gestraft worden dan witte Amerikanen. Nadat Rogers landelijke bekendheid verwierf vanwege zijn doorzettingsvermogen om Donald Trump uit het Witte Huis te krijgen, stelde de Republikeinse procureur-generaal een onderzoek in dat Rogers nu noodlottig lijkt te gaan worden.

De inmiddels gearresteerde Rogers is overgebracht naar de gevangenis in afwachting van het proces. Zijn borg is gesteld op 100.000 dollar, een bedrag dat hij onmogelijk kan betalen. Hij wordt nu aangeklaagd voor het schenden van zijn borgtocht en het illegaal uitbrengen van een stem, aanklachten waarvoor hem nu een celstraf van 25 jaar tot levenslang boven het hoofd hangen.

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU die Rogers bijstaat, laat in een verklaring weten:

De arrestatie en vervolging van de heer Rogers zou alle Texanen moeten alarmeren. Hij wachtte meer dan zes uur in de rij om te stemmen en zijn burgerplicht te vervullen, en zit nu gevangen met een borgsom die de meeste mensen zich niet kunnen veroorloven. Hij riskeert mogelijk tientallen jaren gevangenisstraf. Onze wetten mogen mensen er niet van weerhouden te gaan stemmen omdat ze door een onschuldige vergissing vervolgd kunnen worden.

Procureur-generaal Ken Paxton zelf is hoogst omstreden. De fanatieke Trump-aanhanger is lang meegegaan in de leugen dat president Joe Biden de verkiezingen in werkelijkheid heeft verloren. Na de afgang van Trump probeerde Paxton de zaak voor te brengen bij het Hooggerechtshof, zonder succes. Daarnaast staat hij erom bekend politieke tegenstanders te intimideren door op zogenaamde kiesfraudeurs te jagen. Geen aanklager in de Verenigde Staten heeft meer verkiezings-gerelateerde rechtszaken aangespannen dan Paxton. Er loopt momenteel een FBI-onderzoek naar Paxton wegens corruptie.