Zweden herziet coronabeleid na falen groepsimmuniteit

Zweden verlaat de strategie om geen stringente maatregelen te nemen en het coronavirus op een andere manier te verslaan. Het land, dat als enige ter wereld lockdowns afwees, ziet zich geconfronteerd met een explosie aan besmettingen in Stockholm en Uppsala. Volgens critici mikte het land op de omstreden en alom afgewezen methode van het streven naar groepsimmuniteit. De autoriteiten ontkennen dat overigens officieel.

Het land kende al een veel hogere tol in mensenlevens dan de Scandinavische buren. In Zweden zijn tot zondag bijna 6000 mensen aan het coronavirus overleden. In Noorwegen en Denemarken zijn dat er respectievelijk 278 en 346.

Vorige maand werd nog geclaimd dat Zweden het virus had bedwongen maar dat blijkt niet het geval. Anders Tegnell, de Zweedse Jaap van Dissel, gaat volgens de Britse krant The Telegraph deze week over tot een koerswijziging van het beleid. Een van de redenen daarvoor is dat na uitbraken in steden veel minder mensen immuun zijn voor het virus dan gedacht. “Zelfs als je ziet dat er veel besmettingsgevallen in een stad zijn, blijken nog hele gebieden niet in aanraking te zijn geweest met het virus.”

Het nieuwe beleid zou er op neer komen dat de overheid regionale autoriteiten de vrijheid geeft om de bevolking het bezoek aan drukke plekken, zoals onder meer winkelcentra, musea en concertzalen, sterk af te raden. Er komen echter geen sancties op het negeren van de richtlijnen. Een hoofd van de gezondheidsdienst in Uppsala sluit niet uit dat mensen afgeraden wordt naar restaurants te gaan.

Volgens Bitte Brastad, topvrouw bij het Zweedse instituut voor de volksgezondheid, houdt het nieuwe beleid het midden tussen regelgeving en aanbeveling. Als een van de verklaringen voor het uitblijven van lockdowns wordt genoemd dat Zweedse burgers aanbevelingen van de overheid en wetenschap uit zichzelf nauwgezet opvolgen. Daardoor zou de bevolking de maatregelen ook niet zat worden, zoals wel in andere landen het geval is.

De Zweedse regering accepteerde vanaf het begin dat het virus tot duizenden doden zou gaan leiden als gevolg van de eigenzinnige strategie. De economie zou echter gespaard worden. In Time Magazine concludeerde Andrew Ewing, hoogleraar aan de universiteit van Gothenburg, dat het beleid rampzalig heeft uitgepakt en geen navolging verdient.

Vorige week in Zweden werd het eerste geval van herbesmetting met het virus bekend. Een vrouw van 54 die in mei positief getest was, blijkt in augustus nog eens met corona te zijn besmet. Ook dat ondergraaft het streven naar groepsimmuniteit. Het gaat daarbij om een andere variant van het virus. De tweede keer waren de gevolgen wel minder.

