Zweden sluit scholen in strijd tegen corona, vreest vaccin-criminaliteit

Kinderen tussen de 14 en 16 jaar oud die wonen in Stockholm en omgeving gaan vanaf maandag niet meer naar school en krijgen online les. De ingrijpende maatregel is genomen omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft stijgen. “We moeten het aantal contactmomenten dramatisch terugdringen dus ik ben helaas gedwongen te adviseren dat gemeenten in de regio stoppen met lesgeven ter plekke,” aldus een medisch toezichthouder. Kinderen wordt op het hart gedrukt te stoppen met sociaal gedrag en het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken.

Zweden is in het voorjaar al eens eerder overgegaan op afstandsonderwijs maar dat betrof slechts oudere leerlingen. Het land was als een van de weinige ter wereld zeer terughoudend met het nemen van maatregelen en daarom een voorbeeld voor critici van coronabeleid. Inmiddels is de strategie losgelaten omdat het virus harder toeslaat in Zweden dan verwacht. In de stad Malmö is het begin van de kerstvakantie voor het basisonderwijs vervroegd naar 18 december.

De Zweedse politie bereidt zich ondertussen voor op een golf van nieuwe criminaliteit. Op basis van ervaringen in andere Europese landen wordt verwacht dat criminelen zich storten op de bestrijding van corona. Zo wordt gevreesd dat vaccins gestolen gaan worden om ze vervolgens illegaal te verhandelen.

Het Europese tv-kanaal ARTE maakte een documentaire over de Zweedse aanpak in vergelijking met die van Frankrijk en Duitsland.



cc-foto: Ivan Forsman