Zweedse bevolking verliest vertrouwen in laks coronabeleid

Met de kennis van nu zou Anders Tegnell, de Zweedse Jaap van Dissel, voor een ander beleid hebben gekozen. Er zijn te veel mensen overleden en Zweden had toch meer maatregelen moeten nemen, zei de staatsepidemioloog op de radio.

Later krabbelde Tegnell weer terug. “We geloven nog steeds dat de strategie goed is, maar er zijn altijd verbeteringen denkbaar.” De epidemioloog staat nog altijd achter de beslissing om kinderen tot 16 naar school te laten gaan. Ook bleven de horeca, sportscholen en winkels in Zweden open.

Als gevolg van de door Tegnell bepleitte beperkte lockdown bezweken er in Zweden veel meer mensen aan Covid-19 dan in andere Scandinavische landen. Terwijl er in Zweden al meer dan 4.500 patiënten zijn overleden, deden Noorwegen (237 doden) en Finland (321) het aanzienlijk beter.

Het vertrouwen van de Zweedse bevolking in het coronabeleid is inmiddels flink gedaald. Uit een peiling in opdracht van de publieke omroep SVT blijkt dat nog maar 45 procent van de Zweden vertrouwen heeft in het overheidsbeleid. In april was dat nog 63 procent.

Mark Rutte kondigde woensdag tijdens zijn persconferentie aan dat toeristen uit Zweden nog niet welkom zijn in Nederland: het gevaar op infecties zou te groot zijn. Om dezelfde reden wil de premier niet dat Nederlanders naar Zweden op vakantie gaan. Ook Denemarken en Noorwegen houden de grenzen met Zweden gesloten. Eerder verklaarden de Zweedse autoriteiten dat een voordeel van een minder strenge lockdown was dat er ook minder economische schade zou ontstaan.

cc-foto: Lena Lindell