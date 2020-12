Zweedse koning ongekend openhartig: ‘We hebben gefaald met de aanpak van het virus’

De koning van Zweden heeft opmerkelijk openhartig toegegeven dat zijn land heeft gefaald in de aanpak van het coronavirus. Zweden werd lange tijd door tegenstanders van coronamaatregelen gezien als lichtend voorbeeld omdat de regering amper beperkingen oplegde aan de bevolking. Dat ging ten koste van vooral de zwakkere inwoners die massaal stierven in verzorgingshuizen. Inmiddels is het land ook daarbuiten in een alarmerende fase beland.

“Ik denk dat we gefaald hebbem,” zegt de koning in een traditioneel jaarlijks interview met de publieke omroep SVT. “Er zijn veel mensen gestorven en dat is verschrikkelijk.” De koning vertelt ook dat 2020 een “vreselijk jaar” is en dat hij zelf bang was besmet te raken met het virus. “De bevolking van Zweden heeft enorm geleden in moeilijke omstandigheden. Denk alleen al aan al die mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun overleden familieleden. Het is een zware en traumatische ervaring om geen warme laatste groet te kunnen brengen.”

Dagblad Afontbladet schrijft dat de uitspraken van de koning bijzonder zijn omdat hij geacht wordt politiek neutraal te blijven. Eerder deze week concludeerde een onderzoekscommissie dat de autoriteiten de pandemie volledig verkeerd hebben ingeschat. Zweden telt tot nu toe bijna 8000 doden, veel meer dan de buurlanden.

Het hoofd van de Zweedse dienst voor de volksgezondheid, Anders Tegnell, verliest in rap tempo het vertrouwen van de bevolking.

Na uitbraak van het virus in maart is de koninklijke familie overgebracht naar een paleis buiten Stockholm en is daar tot september gebleven. Drie weken geleden raakte prins Carol Philip en zijn echtgenote prinses Sofia besmet met het virus. Prinses Sofia heeft in het voorjaar als vrijwilligster meegeholpen in de zorg.

Het volledige interview wordt op 21 december uitgezonden.