Zweedse premier ontkent foute aanpak corona; conflict met buurlanden loopt op

De sociaaldemocratische premier van Zweden, Stefan Lofven, heeft in een interview met de publieke omroep SVT kritiek op de corona-aanpak van het land weggewuifd. Volgens Lofven is het nog veel te vroeg om de balans op te maken. “We hebben dezelfde strategie gevolgd als andere landen. Dat wil zeggen dat we de besmettingsgraad hielden op een niveau dat de zorg aankon.” Het land kende geen lockdown en zelfs de horeca bleef open.

In Zweden zijn inmiddels 4.874 mensen aan het corona-virus overleden. In buurlanden Noorwegen en Denemarken zijn dat er respectievelijk 242 en 597. Volgens Lofven is het “normaal” dat er “in deze tijd van het jaar” meer mensen overlijden.

Zweden werd door veel critici van de intelligent lockdown geprezen als voorbeeld. Jort Kelder verkondigde dat ook en ontving er de Pim Fortuyn prijs voor, een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een opiniemaker die zich niet laat hinderen door enige vorm van deskundigheid. Saillant is dat de Zweedse populisten juist te hoop lopen tegen de regering vanwege de lakse maatregelen en spreken van een “massamoord”.

Ondertussen zijn Zweedse reizigers in de buurlanden niet welkom vanwege het gebrek aan genomen maatregelen. De bevolking is dit jaar aangewezen op een staycation, oftewel een binnenlandse vakantie. Volgens Ann Linde, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, komen de noordse onderlinge relaties in gevaar.

