Zwitserland onderzoekt de mogelijkheden om miljoenen doses van het Oxford/AstraZeneca-vaccin door te verkopen. De overheid heeft de vaccins al betaald, maar wil ze vanwege de slechte reputatie van het Brits-Zweedse vaccin niet meer gebruiken.

De laatste weken is uit meerdere tests, onder andere uitgevoerd door AstraZeneca zelf, gebleken dat het vaccin minder goed werkt bij personen boven de 65 jaar oud. Om die reden hebben veel landen die het vaccin aankochten besloten om het alleen toe te dienen aan jongere personen. Het vaccin werkt bij covid-varianten zoals N501Y, ook wel de Zuid-Afrikaanse mutatie genoemd, zelfs nauwelijks.

Zwitserland heeft 5,3 miljoen doses van het vaccin gekocht. Eerder deze maand werd de knoop doorgehakt AstraZeneca niet te gebruiken. Omdat het land ook ruime doses Pfizer, Moderna, Curevac en Novavax heeft gekocht, dreigt er door het afstoten van AstraZeneca geen tekort aan vaccins.

AstraZeneca en Nederland

Nederland heeft in totaal 5,8 miljoen doses van het Oxford/AstraZeneca-vaccin gekocht. Aanvankelijk zouden er in het eerste kwartaal van 2021 4,5 miljoen doses worden geleverd. Dat werden er door productie- en leveringsproblemen bij AstraZeneca 1,4 miljoen. Die komen vanwege de leveringsproblemen gefaseerd aan. Het vaccin wordt sinds 12 februari toegediend. In totaal krijgen ongeveer een half miljoen zorgmedewerkers het vaccin toegediend. 65-plussers krijgen het vaccin niet, 63- en 64-jarigen wel. Datzelfde geldt voor thuiswonende mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas, of mensen die door neurologische aandoeningen ademhalingsproblemen hebben.

Bron: The Local