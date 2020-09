Zwitsers stemmen massaal tegen extreemrechts anti-EU-referendumpunt

Een Zwitsers referendum om het vrije verkeer van personen uit de Europese Unie aan banden te leggen, is uitgelopen op een grote overwinning voor het pro-migratiekamp. Het referendum was een initiatief van de extreemrechtse Zwitserse Volkspartij (SVP).

De SVP hoopte dat de Zwitsers zich via het referendum tegen de EU-afspraken zouden keren, omdat die ervoor zouden zorgen dat er te veel migranten het land binnenkomen. Ruim 60 procent van de Zwitsers stemden echter tegen het voorstel.

Eerder al had de Zwitserse regering gewaarschuwd tegen het SVO-voorstel, aangezien het weren van EU-burgers er tegelijk voor zou zorgen dat het land geen of verminderd toegang tot de Europese interne markt zou hebben. Bij het referendum van zondag kon over nog meer zaken gestemd worden, bijvoorbeeld over de invoer van twee weken betaald vaderschap. Dat voorstel haalde het wel.

Bron: NOS / cc-foto: warrenski