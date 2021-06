Zwitsers zeggen nee tegen verbod op bestrijdingsmiddelen, aanpak klimaatcrisis

De volkswijsheid dat referenda vooral goed zijn voor het realiseren van populistische agendapunten lijkt in Zwitserland weer eens bewezen. Zondag kon er gestemd worden over een reeks voorstellen inzake milieu, inperking van grondrechten en vrijheden en de aanpak van de klimaatcrisis. Het milieu verloor, een aanscherping van de veiligheids- en coronawetten werd goedgekeurd en de aanpak van de klimaatcrisis werd weggestemd.

Twee voorstellen wilden het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en vee-industrie zo ver mogelijk terugdringen. Beide werden verworpen door 62 procent van de stemmers na een intensieve campagne tegen de voorstellen door de landbouw lobby. Ook de regering adviseerde tegen te stemmen. Om voorstellen aangenomen te krijgen is een dubbele meerderheid nodig, zowel van de kiezers als dat minstens 12 van de 23 cantons het voorstel steunen.

Een voorstel om de politie meer bevoegdheden te geven met een beroep op terrorismebestrijding werd wel goedgekeurd, ook al wordt die wet sterk bekritiseerd door onder meer Amnesty en de VN. Volgens critici werkt de wet willekeur in de wet omdat ‘politieke intentie’ al reden kan zijn om te spreken van terrorisme en preventief in actie te komen ook al is er geen strafbaar feit begaan. Iedereen ouder dan 15 die verdacht wordt kan 9 maanden huisarrest krijgen. 57 procent stemde voor. Volgens een rapporteur van de VN is het de meest ‘onprofessionele’ anti-terreurwet ter wereld.

Uitbreiding van de bevoegdheden van de overheid om de strijd tegen het coronavirus te voeren, onder meer door vrijheidsbeperkingen door te voeren, kon op steun rekenen. Een anti-lockdownrgroep bracht de wet ter stemming maar verloor. Ruim 60 procent steunt de wet, net als alle politieke partijen.

56 procent van de kiezers stemde tegen een wet die de uitstoot van CO2 uiterlijk in 2030 wil terugbrengen tot de helft van het niveau uit 1990, onder meer door elektrische voertuigen te promoten en extra belasting op vliegtickets. De populistische Zwitserse Volkspartij voerde als enige partij actie tegen de wet. Ook voerde de autolobby er campagne tegen.

Bron: The Local

cc-foto: Kecko