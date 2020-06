Zwitserse vrouwen schreeuwen letterlijk en massaal om gelijke behandeling

Geen video? Klik hier.

In Zwitserland zijn ondanks de coronacrisis duizenden vrouwen en medestanders de straat op gegaan om de longen uit hun lijf te schreeuwen en zo te protesteren tegen ongelijke behandeling. De vrouwen demonstreerden tegen huiselijk geweld waar vrouwen slachtoffer van zijn en te weinig bescherming krijgen. Ook demonstreerden ze voor gelijke beloning in gelijke functies. Het protest bestond uit onder meer een minuutlange schreeuw.

Zwitserland staat op de tweede plaats in de gendergelijkheidsindex van de Verenigde Naties maar volgens de organisatoren laat dat onverlet dat er veel mis is. Zo verdienen vrouwen in gelijke functies 11 procent minder dan mannelijke collega’s en is een op de vijf vrouwen slachtoffer geweest van seksueel geweld.

De demonstratie wordt voor de tweede keer gehouden nadat vrouwen vorig jaar voor het eerst sinds 1991 weer de staart opgingen om gelijkheid te eisen. In 1991 vond er een baanbrekende demonstratie plaats waarbij een half miljoen deelnemers de straat op gingen. Feministen van toen zien tot hun vreugde dat de jonge generatie van nu de strijd weer oppakt.

Veel deelnemers droegen mondkapjes.

