ZZP’ers in de problemen door coronaregeling

Veel ZZP’ers die gebruikmaakten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (TOZO), zijn van de regen in de drup beland. Uit cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat een op de tien ZZP’ers in de hoofdstad schulden heeft overgehouden aan de coronaregeling.

Dankzij de TOZO kunnen ZZP’ers die door corona minder inkomsten hebben, hun inkomen aanvullen tot 1.075,44 (voor alleenstaanden) en 1.536,34 euro (voor samenwonenden). Te weinig om van te leven, klaagt de Amsterdamse ZZP’er Jan Marne Haak tegen AT5.

“In Amsterdam ken ik bijna niemand die minder dan 1600 euro vaste lasten heeft. Als ondernemer heb je huur of een hypotheek, servicekosten, bedrijfsverzekering, zorgverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan zit je zo op 1600 euro of meer. Om aan die 1600 euro te komen dacht Haak eerst nog dat hij een zo’n 525 euro zou moeten bijverdienen. Maar zo werkt het dus niet. “Alles wat je verdient gaat eerst van die 1075 euro af. Dus om 1600 euro over te houden, moet je dus ook gewoon 1600 euro verdienen. Die regeling slaat dus helemaal nergens op”, legt hij uit.