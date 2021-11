Vaccineren of niet laten vaccineren? Dat is de vraag waar het land zich momenteel mee bezighoudt. De coronapandemie woedt nog steeds om ons heen, de incidentie stijgt, maatregelen worden verscherpt, 2G plus (genezen/gevaccineerd + getest) zal worden ingevoerd, de culturele sector zucht, clubs mogen slechts 50% bezet zijn en in Nederland ontstonden gewelduitbarstingen bij demonstraties tegen de nationale coronapolitiek. Ook in Oostenrijk neemt door de invoering van de vaccinatieplicht de spanning toe.

Met woorden van gelijke strekking, maar met precies dezelfde titel, publiceerde het culturele tijdschrift tipBerlin vandaag een artikel. Vervolgens schrijft het blad: ‘Terwijl in Duitsland de grote meerderheid zich geheel vrijwillig laat vaccineren en met het vaccinatiecertificaat beschermd aan het openbare leven deelneemt, hebben toch nog veel mensen anders besloten en willen zich niet laten vaccineren. Hier zijn 12 goede argumenten waarom je je juist nu niet moet laten vaccineren:

Geen zin in die coronavaccinatie? Geen goed idee! Helaas schiet ons geen enkel argument te binnen, laat staan 12 en dan ook nog goede. Mooi beetgenomen door onze populistische titel, maar laat je niet irriteren, als kleine verontschuldiging laten we je nu drie echt hele schattige foto’s van kattenbaby’s zien. Dan was de klik toch de moeite waard! En mensen, als jullie het werkelijk nog niet hebben gedaan, laat je vaccineren!

Deze column verscheen eerder op Allardvangent.com