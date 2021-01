Bellen hoor, naar de Kindertelefoon of Veilig Thuis als jij merkt dat jouw vriendjes onder de blauwe plekken komen of hongerlijden

Lieve kinderen van Arnhem,

Hoe gaat het met jullie? Je ouders, de juffen, de meesters en ik ook hopen dat de school snel weer opengaat, met stip op één zodra we beginnen te winnen van corona. Normaal was ik deze week bij ons in Arnhem langs jullie klaslokaal gelopen om de kleintjes te gaan voorlezen. Jullie worden in deze periode veel minder gezien. Des te belangrijker vond ik het om bestuurslid te worden voor de stichting ‘Het Vergeten Kind’. Want voor sommige kinderen is het ronduit gevaarlijk om vergeten te worden.

Weet je, het allermooiste moment van aandacht, dat vind ik ’s avonds voorlezen voor je gaat slapen. Sommige vaders kunnen niet goed lezen, bekennen ze mij en dan breekt mijn hart, want zij missen dat fijne moment dat alles rustig wordt en je vader of moeder bij je langs bed komt zitten. Heerlijk dat de verhalen elke avond hetzelfde aflopen voor Roodkapje en de Boze Wolf of voor Assepoester en de gemene stiefmoeder – zolang de verhalen hetzelfde verlopen, blijft de wereld kloppen.

En ik moet jullie bekennen, wij als vaders en moeders willen ook graag dat dingen hetzelfde blijven. Liever nog dan geluk, willen wij dat ons levensverhaal klopt – denk ik soms. Misschien herhalen sommige ouders daarom wat zij vroeger zelf meemaakten. Als zij als kind geslagen of vergeten zijn, komt het helaas voor dat ouders zelf hun kinderen slaan of vergeten. En nu hou ik helemaal mijn hart vast, bij die coronastress tussen thuiswerk en schoolroosters. Helemaal nu niemand nog ziet wat thuis gebeurt. Dus bellen hoor, naar de Kindertelefoon of Veilig Thuis als jij merkt dat jouw vriendjes onder de blauwe plekken komen of hongerlijden.

Want kindermishandeling stopt nooit vanzelf, ouders moeten bergen verzetten, alsof ze uit hun vaste levensverhaal in een nieuwe moeten stappen. Veel kinderen vertellen mij dat getuige zijn van huiselijk geweld minstens zo rampzalig is, de machteloosheid kruipt dan al vroeg je ziel in en die krijg je er daarna met de grootste moeite pas uit. Vraag ook je ouders te bellen naar Veilig Thuis, alleen advies vragen is ook al heel goed.

‘Het Vergeten Kind’ helpt de jeugdzorg, samen met de gemeente Arnhem en ook met veel donateurs, zodat kinderen gezien worden: erop uit! Check AM-Support en Presikhaaf University. Wist je dat in onze stad heel veel jongerenwerkers en ook sportverenigingen activiteiten organiseren via of in samenwerking met A Sportbedrijf Arnhem, speciaal voor jullie?

Veilig thuis: 0800-2000