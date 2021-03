Ik ben zo ontzettend bang voor mijn eigen toekomst en die van mijn vrienden en familie om me heen. Maar ik voel me zo alleen hierin.

Lieve vrienden,

Ik heb jullie nodig. Misschien nu nog wel harder dan ooit. Sinds de verkiezingsuitslag ben ik banger dan ooit en ik kan het niet meer van me afschudden. Ik lig er ‘s nachts wakker van. Ik ben bang voor mezelf als vrouw en iemand van kleur. Ik ben bang voor mijn vrienden en familie die een ander geslacht liefhebben of een ander geloof hebben. Ik had het je al eerder moeten vertellen, maar ik voel me niet meer veilig in Nederland.

Ik ben bang omdat ik niet meer alleen durf te lopen op straat. 90 procent van vrouwen in Nederland heeft te maken met intimidatie op straat. Ik kan niet alleen ‘s avonds op straat lopen zonder mijn sleutels dicht bij me te houden, mijn telefoon paraat te hebben, constant achter me te kijken en met de afspraak een appje te sturen naar mijn vriendin dat ik veilig thuis ben.

45 procent van vrouwen in Nederland wordt op een moment in hun leven slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld. Dit is niet alleen een cijfer; dit gaat over echte mensen. Mijn vriendinnen en ik delen regelmatig ervaringen over aangerand worden tijdens het uitgaan, wat we horen als we alleen over straat lopen of wanneer we nee zeggen tegen seks. Ondanks deze cijfers worden de zorgen van vrouwen niet serieus genomen door bepaalde politieke partijen. In een uitzending van De Wereld Draait Door zei Thierry Baudet: ‘Als een vrouw nee zegt, moet je niet denken: oh, ze wil het niet. Dan moet je zeggen: schatje, we gaan nog even wat drinken. Gewoon nog even aandringen.’ In plaats van jongens aan te leren dat nee ook daadwerkelijk nee betekent, leren we meisjes van jongs af aan dat we niet te korte rokjes moeten dragen – want anders vragen we er om.

Ik ben bang om ‘s avonds aangehouden te worden door de politie, terwijl mijn witte mannelijke vrienden zorgeloos aangeschoten de auto in kunnen stappen. Meer dan een kwart van de Nederlanders ervaart discriminatie volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 60 procent van de groep Nederlanders die structurele discriminatie ervaart, heeft een migratieachtergrond. Deze discriminatie wordt alleen maar aangemoedigd door politieke partijen als de PVV. Volgens hun partijprogramma zouden “allochtone straatterroristen, vaak Marokkanen,” Nederlanders overal “terroriseren”.

Witte sollicitanten met Nederlandse namen hebben 30 procent meer kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan mensen met een migratieachtergrond. Zelfs bij het vinden van een huis wordt er op grote schaal gediscrimineerd bij homoseksuele stellen en mensen met een niet-Nederlandse naam. In een onderzoek van de gemeente Utrecht was 90 procent van de makelaars bereid om op een verzoek van de verhuurder in te gaan om bepaalde doelgroepen uit te sluiten.

Ik ben bang voor mijn vrienden die onderdeel zijn van de LGBTI-gemeenschap. Zeven op de tien LHBTI’ers in Nederland krijgen nog steeds te maken met fysiek of verbaal geweld. Dit betekent naast uitschelden en bespuugd worden, ook in elkaar geslagen worden of zelfs pogingen tot doodslag. Daarbij vindt een derde van de Nederlanders het aanstootgevend als mannen elkaar een zoen geven in het openbaar. Een vriend van mij raakt tijdens een feestje liever niet zijn vriend aan omdat dit eerder tot ruzie met anderen heeft geleid. Waarom kan een meisje haar vriend zoenen, maar een jongen zijn vriend niet aanraken? Annabel Nanninga, kamerlid van JA21, heeft Amsterdam zelfs als ‘clowntown’ bestempeld waarin transseksuelen, homoseksuelen en lesbiennes het moreel zouden aantasten.

Ik ben bang voor mijn joodse familieleden. Antisemitisme groeit namelijk. Alleen al in 2019 was er stijging van 35 procent in antisemitische incidenten in Nederland ten opzichte van 2018. Het CIDI heeft maar liefst 182 antisemitische incidenten geregistreerd (exclusief online antisemitisme). Nog nooit heeft de organisatie zo’n hoog aantal geregistreerd.

Ook onder jongeren groeit het antisemitisme. Zo is binnen de jongerenbeweging van FvD bekend gemaakt dat er structureel fascistische en antisemitische uitspraken zijn gedaan. Partijleider Thierry Baudet heeft trouwens ook zelf antisemitische uitspraken gedaan zoals ”joden verzwakken de natiestaat”. Tijdens zijn campagne tour verkondigde hij overigens dat het Neurenberg-tribunaal illegitiem was. Met zo’n uitspraak doe je allereerst de verschrikkelijke dood van miljoenen mensen in concentratiekampen teniet, waaronder mijn eigen familie die is vermoord in Sobibor. Daarnaast geef je als volksvertegenwoordiger burgers het idee dat wat je zegt op feiten is gebaseerd.

Het is gevaarlijk als volksvertegenwoordigers hun publieke rol misbruiken om onwaarheden te verkondigen zonder enige consequenties. Ik wil niet dat mijn familieleden zich onveilig moet voelen wanneer zij Jom Kippoer vieren in de synagoge zoals in Halle.

Vorige week haalde populistisch-rechts samen maar liefst 29 zetels in de Tweede Kamer: 17 voor de PVV, 8 voor de FvD en 4 voor JA21. Samen zijn dit 2,9 miljoen Nederlanders die hiervoor gestemd hebben. Nog nooit heeft populistisch-rechts het zo goed gedaan tijdens de verkiezingen. 2,9 miljoen mensen hebben voor partijen gestemd die discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken doen en dit gedrag ook goedkeuren. Vrouwen-, homo-, moslim-, en jodenhaat zijn een onderdeel van deze partijen.. Ik maak me zorgen dat 2,9 miljoen Nederlanders achter deze racistische uitspraken en acties staan en ook zelf hieraan deelnemen.

Ik ben zo ontzettend bang voor mijn eigen toekomst en die van mijn vrienden en familie om me heen. Maar ik voel me zo alleen hierin, alsof ik de enige ben binnen mijn witte vriendengroep die zich hier zorgen over maakt. Waarom moet ik mij als vrouw en iemand van kleur uitspreken over maatschappelijk-politieke kwesties en kan mijn witte mannelijke leeftijdgenoot zich stilhouden?

Ik doe dit niet vrijwillig. Ik kan niet zoals jij het nieuws afsluiten waarin ik lees over zes Aziatisch-Amerikaanse vrouwen die zijn doodgeschoten in de VS door een witte man. Als ik me niet uitspreek, wie beschermt me dan nog?

Ik heb jouw stem nodig. Vooral jij als witte man, want naar jou luisteren ze. Als jij het belangrijk vindt, moet het wel belangrijk zijn. Juist jou heb ik nodig in het uitspreken van deze haat; dat je iets zegt tegen die ene vriend die weer een “onschuldige” racistische grap maakt, maar ook dat je de zoveelste petitie die ik deel gaat tekenen voor betere wetgeving om mij en vele anderen te beschermen tegen deze haat. Bij mij rollen ze hun ogen, maar bij jou luisteren ze. Ik wil niet dat je stilletjes mijn vriend blijft en vraagt hoe het me gaat. Ik wil dat je mijn hand vast pakt en naar de rest van de wereld schreeuwt dat je achter me staat.