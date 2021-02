Beste heer Baudet,

Mijn naam is Osas, een 25-jarige jongeman uit Rotterdam die u en uw partij al enige tijd in de gaten houdt. Voor iemand die interesse toont in politiek en daar in het verleden ook actief in is geweest, is het onmogelijk om u te missen. Helaas moet ik daarbij zeggen dat ik u jaren geleden in een kwaad daglicht heb leren kennen, en daar tot op de dag van vandaag weinig aan is veranderd. Sterker nog, het lijkt alleen maar erger te worden. Dusdanig erger dat uw partij van binnenuit is gevallen, of een ‘coup’ zoals u zelf heeft gezegd.

Na de glorieuze overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen en de recente afkondiging van de kandidatenlijst, bleek de jongerenafdeling weer te zijn betrokken in een schandaal. In elk geval begon het daarmee, want sindsdien is er te veel gebeurd om op te noemen. Het was een uit de hand gelopen House of Cards-aflevering die maar niet ophield. Iedereen had er wat over te zeggen, maar het waren voornamelijk de ‘woke’ en politiek correcte heiligen die het hardst schreeuwden in hun poging om u en het FvD te verscheuren. Echter, toen Akwasi in een interview alle stekkers uit de laptop trok vanwege zijn ontevredenheid over het gesprek, was er nauwelijks wat van dergelijke verontwaardiging te horen.

Niet lang na het fiasco met de jongerenafdeling was het tijd voor een nieuwe House of Cards-aflevering; overigens pas het begin van het seizoen. In de meest recente aflevering zouden u en uw partijleden racistische en homofobe opvattingen hebben verspreid in een WhatsApp-groep. Dit gesprek was nota bene van vorig jaar! Daar kon ik me enigszins aan ergeren, want wat is er in godsnaam aan de hand met mensen die zich schaamteloos uitlaten op social media en daar maar al te graag hun bekrompen meningen rondspuien?

Enkele weken geleden maakte ik een soortgelijke situatie mee in een groepschat waarin ik mij bevond. Er werden talloze onzinnigheden verspreid, waaronder lage humor en tamelijk racistische memes. Mijn tolerantie voor humor is hoog, maar ik heb geen flauw idee wat de humor is van memes met teksten als “The KKK wants you!”, “Jewrassic Park”, “N-word pass” en zelfs een uitgeknipte foto van Hitler.

Geschokt door de berichten wist ik niet hoe ik moest reageren. Hoe ongemakkelijk! Hier moet ik wel aan toevoegen dat ik meer een persoon ben die dichtklapt in zulke situaties, in plaats van er fel tegenin te gaan. Wellicht ben ik gewoon een lafaard. Daarnaast bedacht ik me dat zowel het JFVD als FVD door zulke jongelui meerdere malen onder vuur is komen te liggen. Dat is niet alleen zonde, maar ook behoorlijk triest.

Desondanks heeft u er weinig aandacht aan besteed, terwijl leden van de partijtop als Theo Hiddema hier reeds voor hadden gewaarschuwd met het advies om de boel bij JFVD maar dicht te gooien. Waarom denkt u dat de PVV geen jongerenafdeling heeft? U was pas bereid om verantwoordelijkheid te nemen toen het schip al zinkende was, waarbij u zelfs leek te aarzelen tussen aan boord blijven of het schip te verlaten.

Waar ellende is, daar is verwarring. Zoals ik geschokt was door de berichten van mijn huisgenoten, zo was ik ook geschokt na het lezen van het artikel in Elsevier dat de chats openbaarde. Maar toen ik zag hoe al die zogenaamde journalisten u aanvielen met allerlei oppervlakkige vragen, besefte ik wat hier echt aan de hand was. De wanhopige media doen waar ze goed in zijn, namelijk het verkopen van onzinnige sensatie om bij het volk hysterie aan te wakkeren. Ze moeten aan een ‘juicy’ verhaal zien te komen, zelfs in deze tijden van crisis. Soortgelijke ‘journalisten’ hebben de crisis misbruikt en angst gezaaid om clickbait te genereren en aan hun verdienmodel te voldoen.

Maar goed, niets nieuws onder de zon dus. Voor een moment begon ik me zelfs af te vragen of u wel daadwerkelijk de uitspraken waarvan u wordt beschuldigd heeft gedaan. Denkt u serieus dat wij zwarte mensen een veel lager IQ hebben? En ziet u ons nog steeds als negers? Als u een dochter had, mag zij dan echt niet met iemand als ik thuiskomen?

Na hier veel over te hebben nagedacht, heb ik me erbij neergelegd dat ik er nooit achter zal komen; zelfs als u het allemaal zou ontkennen. Desondanks wil ik u erop wijzen dat, hoe intelligent en van goede afkomst u ook denkt te zijn, wij als mensen allen gelijkwaardig zijn. Onlangs heeft u op Instagram een foto gedeeld met de tekst: “In werkelijkheid zitten ze niet achter Thierry aan, maar willen ze jouw vrijheid afpakken. Thierry staat alleen in de weg.“ Hoewel dat wel eens waar zou kunnen zijn, is dit misschien passender: In werkelijkheid zitten ze niet alleen achter Thierry aan, maar eenieder die in de rol past als prooi voor hun cancel culture.

Ze zijn niet uit op jou, beste Thierry, maar ze willen je geloofwaardigheid afpakken. Jouw roekeloosheid en superioriteitsgevoel staan je wel in de weg.

Met vriendelijke groet,

Osas Aghaku