Afghanen hebben niets meer te verliezen

Ze zijn terecht gekomen in een openlucht gevangenis

Nu de Taliban steeds meer gebieden heroveren, is de oorlog in Afghanistan geïntensiveerd. Er wordt veel gezegd en geschreven over het land. Maar wie heeft ècht nog oog voor het leed van de Afghanen?

Afghaanse burgers zitten als ratten in de val. Ze zijn terecht gekomen in een openlucht gevangenis – waar de Afghaanse overheid tegen te Taliban vecht – en het perspectief lijkt weinig hoopvol. Machteloos kijk ik toe welke kant dit uitgaat.

Ik zie ontheemde Afghaanse vluchtelingen in de hete zon zitten. Ze zijn bang en hebben honger. Ik vrees voor hun leven. Maar ik realiseer me, terwijl ik deze onmacht beschrijf, dat de meeste Afghanen niets meer te verliezen hebben.

Enkel een mensenleven.