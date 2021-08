Airbnb als asielzoekerscentrum

De CEO van Airbnb, Brian Chesky, kondigde via Twitter aan wereldwijd gratis onderdak te willen bieden aan 20.000 Afghanen op de vlucht. En hij roept andere bedrijven op om ook in actie te komen. De CEO van gezondheidsdiensten platform Hims & Hers, Andrew Dudum, raakte geïnspireerd en biedt 10.000 gratis zorgsessies.

Opvang bij de mensen thuis. Een mooie uiting van medemenselijkheid. Airbnb biedt al sinds Orkaan Sandy in 2012 onderdak aan slachtoffers van crises.

20.000 is net zoveel als het totaal aantal Afghanen in de VS voor de Vexit. Maar het is een fractie van de 2,5 miljoen gevluchte Afghanen sinds de invasie. En minder dan de 30.000 eerste generatie Afghanen in Nederland. De regering Biden houdt nu rekening met slechts 50.000 evacués; volgens sommige Amerikaanse politici zouden dat er tenminste 200.000 moeten zijn.

Het is de vraag of evacués hier voldoende mee uit de voeten kunnen. Kunnen de benodigde ondersteuning en voorzieningen geboden worden op zoveel verschillende locaties wereldwijd? Gaan hosts zorgen voor de formele asielprocedures? En wat te denken van taalbarrières, eten, kleding, zakgeld, wassen, vervoer, educatie, integratie, werk, medische verzorging, verzekeringen.

En wat te doen met buren van de Airbnb’s die geen vergoeding krijgen? Niet iedereen zit te wachten op nieuwkomers, zo laten de recente AZC rellen in het dorpje Harskamp zien. Het asielzoekerscentrum daar vangt 800 Afghanen op, ten opzichte van 3500 inwoners. Gastvrijheid ja, maar liever geen honderden gasten in mijn achtertuin. Een beetje als het windmolenprotest van yuppen in Amsterdam IJburg, maar dan xenofober.

Aan de andere kant, een gegeven paard mag wat scheve tanden hebben. En wie weet heeft Silicon Valley voor elk van deze problemen gewoon een tech CEO met een Twitter account. De CEO van Duolingo voor taallessen, UberEat voor eten, Coursera voor onderwijs. Het is wachten op de volgende ‘mondiale’ aanbieding. En als de opvang toch niet klikt, dan geven nieuwkomers toch gewoon een lage rating? En bij te heftige protesten boeken ze een andere kamer.

Toch is het de vraag of Airbnb en Hims & Hers met dit initiatief in Nederland wel van toegevoegde waarde kan zijn. Hier worden mensen immers al opgevangen via COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, in centrale azc’s. En basis medische zorg is hier al gratis beschikbaar.

Hoewel, ook hier zijn genoeg nieuwkomers. Maar dan op de huizenmarkt, op zoek naar een betaalbare woning. En we hebben tienduizenden dak- en thuislozen. Voor die laatste doelgroep is de Regenboog Groep zelfs al begonnen om woningeigenaren te werven. Misschien kan Airbnb hen gratis woonruimte aanbieden? Om wat te compenseren voor de torenhoge kosten van een woning. Of de massa’s anonieme toeristen in de buurt. Over een invasie gesproken.

En die evacués? Zolang het Witte Huis niet op Airbnb staat, zou Biden zelf zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Geen Ubers, maar vliegtuigen. Geen Airbnb, maar voldoende, menswaardige opvang.