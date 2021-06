In een vertrouwelijk intern document van Airbnb staat dat het verhuurplatform de afgelopen jaren ruim 50 miljoen dollar heeft uitgegeven ter voorkoming van gezichtsverlies, zo meldt Olivia Carville van persbureau Bloomberg. Het was vroeger voor velen een nachtmerrie om in een spookhuis te zitten, maar miljardair Brian Chesky is er toch in geslaagd om er een waargebeurd verhaal van te maken.

Je zou het maar meemaken: je bent samen met je vriendinnen op vakantie naar een of andere toeristische trekpleister. Na voldoende alcohol te hebben geconsumeerd, neem je het verstandige besluit om vroeg naar bed te gaan. Maar dan verschijnt een man uit de donkere schaduwen van het gehuurde appartement. Hij bedreigt je met een vlijmscherp mes, sleurt je mee naar bed en maakt je slachtoffer van seksueel misbruik.

Afgelopen jaar werden er in Brussel schrikbarende beelden verspreid van een groepsverkrachting, waarbij de daders een Airbnb hadden afgehuurd als plaats delict. De feiten spreken de leugenachtige spreuken van Airbnb-vertegenwoordigers tegen. Woorden als: “toegang is gebouwd op vertrouwen en vertrouwen is gebouwd op transparantie” of “als je anonimiteit wegneemt, brengt dat het beste in de mens naar boven” zijn klinkklare onzin als je slachtoffers ‘zwijggeld’ gaat aanbieden om je hachje te redden.

De revelatie van een eigen vertrouwens- en veiligheidsteam en haar macht om de ergste incidenten uit de media te houden, roept vragen op over de omvang van de gruweldaden die bij Airbnb plaatsvinden en het vermogen om de veiligheid van de huurders en verhuurders te waarborgen. De controversiële geheime eenheid beschrijft dat haar takenpakket bestond uit het voorkomen van schade aan het imago, bieden van ondersteuning aan slachtoffers en ervoor zorgen dat de misdrijven binnen de vier muren van het bedrijf bleven.

Investeerder Chris Sacca, die geen geld in Airbnb stak, vreesde in het begin al dat het platform bloed aan zijn handen kon krijgen vanwege moord of verkrachting. Zijn intuïtie blijkt volledig te kloppen. Het bedrijf heeft een dozijn aan veiligheidsproblemen, waarvan de meest walgelijke nu al vaak genoeg benoemd zijn. Daarbovenop komt ook nog eens: prostitutie, vandalisme, diefstal en voyeuristische gastheren die camera’s gebruikten om zich te bevredigen bij andermans romantische avonturen.

Chesky bleef glimlachen toen hij onlangs te horen kreeg dat Airbnb ruim 120 miljoen dollar heeft gegenereerd. De 39-jarige topman heeft naar eigen zeggen, ‘een goed hart’ en geeft het grootste deel aan ‘goede doelen’, waaronder zijn eigen Host Endowment Fund. Een fonds dat zogenaamd bedoeld is om te investeren “in de ideeën van zijn host”. Daarmee doelt hij natuurlijk op het briefpapier waar een geheimhoudingsplicht mee ondertekend wordt door het volgende slachtoffer, het vergoeden van zorgkosten, een vliegticket voor een familielid als emotionele steun en een fors bedrag om ervoor te zorgen dat ze zijn eigen perfecte plaatje niet in duigen laten vallen.