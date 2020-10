‘Het is van het grootste belang dat echte Amerikanen vertrouwen hebben in de uitslag van de verkiezingen. Dat vertrouwen is er alleen wanneer Trump herkozen wordt.’

Met nog een week te gaan voor de verkiezingen heeft de Amerikaanse president Donald Trump besloten alle stemmen op zijn rivaal Joe Biden nietig te verklaren. Dat is nodig om fraude te voorkomen, stelde hij op Twitter.

‘Sleepy Joe is a lazy do-nothing. He is not capable of anything. He is doing the greatest fraud in our history. He must be stopped. Votes for him will be destroyed’, twitterde de president in de vroege uren. De tweet leidde tot zoveel vragen dat zijn woordvoerder Kayleigh McEnany later op de dag een nadere verklaring gaf.

‘De president bedoelde uiteraard niet dat alle stemmen op Joe Biden vernietigd worden, alleen dat ze niet zullen meetellen voor de uitslag van de verkiezingen’, aldus McEnany. ‘Bovendien geldt dat alleen in de staten met Democratische gouverneurs, zoals Californië. De peilingen daar suggereren dat Biden 62 procent van de stemmen zou krijgen. Dat zijn ongeloofwaardige getallen, die aan Venezuela doen denken. Niet voor niets hebben we als Republikeinen onze eigen inzamelpunten voor stembiljetten in die staat. Alleen van de daarin afgegeven biljetten kunnen we zeker zijn dat ze deugen. Dus die zullen we tellen.’

Trump kreeg onmiddellijk steun van minister van Justitie William Barr: ‘Het is van het grootste belang dat echte Amerikanen vertrouwen hebben in de uitslag van de verkiezingen. Dat vertrouwen is er alleen wanneer Trump herkozen wordt. We kunnen wel afwachten en de fraude achteraf bestrijden, maar het is verstandiger om de tegenstander vooraf de pas af te snijden. Iedere generaal weet dat, dus zeker de grootste generaal die we ooit gehad hebben.’

Grondwet

Volgens de running mate van Joe Biden, Kamala Harris, zouden er lijsten circuleren met het minimum aantal nietig te verklaren stemmen per staat. Barr ontkent het bestaan van de lijsten niet, maar zegt dat het gaat om mensen die op wettelijke wijze het stemrecht ontnomen is, bijvoorbeeld omdat vanwege administratieve achterstanden onduidelijk is of ze hun boetes betaald hebben. Barr: ‘Ons besluit stemmen in districten met veel openstaande boetes niet mee te tellen is belangrijk om de integriteit van de uitslag te waarborgen. Daar dienen die lijsten voor.’

Volgens Harris is de uitsluiting van miljoenen Amerikanen ongrondwettig. Barr bestrijdt dat: ‘We hebben genoeg mensen in het Hooggerechtshof benoemd om ons gelijk te bevestigen.’

‘We hebben aangeboden om de stemmen in Californië en New York op de oude wijze te tellen, zodat Sleepy Joe nog een paar onverdiende kiesmannen zou krijgen namens lieden die erop gebrand zijn ons land naar de afgrond te leiden’, klaagde Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de senaat. ‘Dat aanbod is afgewezen. Eens te meer bewijs dat de Democraten communistische hardliners zijn, die het compromis schuwen. Het is maar goed dat ze geen schijn van kans maken bij deze en alle toekomstige verkiezingen.’