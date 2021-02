Steeds meer beroepsgroepen vragen voorrang bij vaccinatie. Zij nemen een voorbeeld aan de artsen die vrijwel als eersten aan de beurt kwamen omdat de mediafenomenen Ernst Kuipers en Diederik Gommers de regering via de televisie wisten te bewerken. Hun verhaal: we kunnen het niet hebben dat in deze kritieke tijd te veel dokters door ziekte uitvallen. Wie óók voorin de rij wil staan, gebruikt sindsdien dát argument. We komen veel in contact met besmette personen. We hebben meteen bescherming nodig. Anders volgt er teveel uitval. Ook de politie deed dat. Kwamen de dienders immers niet bovenmatig vaak in contact met (potentiële) dragers van het virus, zoals stappers tijdens de avondklok en relmakers? Het kabinet is al enkele malen voor zulke druk gezwicht en zo komt het dat juist de meest vatbaren voor een dodelijke Covid-aanval langer moeten wachten op de verlossende prik.

Dit alles komt omdat de politiek zich de verkeerde doelen stelt. De gezondheidszorg heeft de hoogste prioriteit. Alles moet wijken om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen de aantallen coronapatiënten kunnen blijven behappen. Daarvoor is het nodig het virus zoveel mogelijk de pas af te snijden. Dit is alleen mogelijk door ervoor te zorgen dat het zo weinig mogelijk kansen krijgt van de ene mens op de andere over te springen. Dat is de achtergrond van de anderhalve meter samenleving en alle lockdowns: mensen die elkaar niet ontmoeten, kunnen ook geen besmetting overdragen.

Misschien wordt het tijd om van die doelstelling af te stappen. Wij zijn met zijn allen zo hevig geobsedeerd door corona omdat het een ziekte is zonder remedie die fataal kan aflopen. Wij vinden sterven aan een infectieziekte niet meer van deze tijd. Dat is meer iets voor vroeger. Dat stadium heeft de menselijke beschaving althans in het westen overwonnen. Ondertussen hebben we er geen enkele moeite mee welvaartsziekten in ons midden te dulden zoals diabetes 2, hepatitis b, hartkwalen en bepaalde vormen van kanker. We bestrijden ze wel maar we voeren er geen totale oorlog tegen zoals met corona al een jaar wél het geval is.

Als patiënten vrijwel zeker Covid-19 konden overwinnen, dan zou de samenleving met deze kwaal veel minder moeite hebben. Ook al kun je er behoorlijk van in de lappenmand raken. Wij proberen nu corona uit de maatschappij te bannen. We zouden er ook voor kunnen kiezen van corona een ziekte te maken waaraan je niet dood gaat. Hoe doe je dat? Je beschermt de categorieën van de bevolking die een grote kans hebben om na infectie te sterven. Dat zijn personen van zestig jaar en ouder, mensen met obesitas en/of een zwakke constitutie, die bijvoorbeeld samenhangt met een handicap. Als je die massaal vaccineert, verliest corona zijn status van dodelijke ziekte. De meeste burgers zullen nu het risico op besmetting wel durven nemen zodat de lockdown kan worden beëindigd. Het ergste wat ze kan overkomen, is immers dat ze een week of wat koortsig en beroerd op bed liggen. Daarna zullen we zien of de economie echt zo miraculeus overeind krabbelt als we met zijn allen hopen.

Wie zich het bovenstaande ten doel stelt, hoeft niet lang na te denken over de juiste vaccinatiestrategie. Prik iedereen die een reële kans heeft aan corona te overlijden. Zet alles op alles om dat zo snel en effectief mogelijk te doen. Als je snel aan het Russische vaccin kunt komen, doe het dan. Laat je niet afleiden door geopolitieke overwegingen. Je mag mensen niet ter dood veroordelen omdat je bereid bent in het kader van een machtsstrijd de volksgezondheid op te offeren.

Leen niet het oor aan lobbygroepen. Voorrang voor hen draagt immers niet bij aan het doel: het dodelijke element uit corona weghalen. Inderdaad, dat is het inmiddels ondergesneeuwde allereerste advies van de Gezondheidsraad: vaccineer eerst de mensen wier leven door corona serieus wordt bedreigd.

Als de zwakken zijn ingeënt, komt de rest van de bevolking aan de beurt.

Dan zijn we corona niet kwijt. Het virus blijft een ongenode gast maar is niet langer de dood op de drempel. Dit alles lijkt me een zinvollere hoofddoelstelling dan het vergeefse streven om het virus in te dammen, dan wel gecontroleerd rond laten gaan. We hebben daar genoeg zeperds mee gehaald. Overal ter wereld is zichtbaar: na schijnsuccessen keert het virus altijd terug. Laten we corona tam maken. Dat is het enige haalbare perspectief.