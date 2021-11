Als grote jongens ontkomen aan belasting , waarom zou jij de fiscus dan niet tillen?

Er heerst veel droefheid en smart over het besluit van Shell om het hoofdkantoor naar Londen te verplaatsen, dit in navolging van Unilever dat al eerder zijn totale heil zocht in de City. Dat komt allemaal door het ondernemersvijandige klimaat in Nederland, luidt een verzuchting. Het kabinet lijkt dat te onderschrijven gezien de pogingen toch maar snel even de dividendbelasting af te schaffen. Geen wonder immers dat die arme multinationals vertrekken. Ze worden hier helemaal uitgekleed. En dan is er ook nog permanent kritiek vanuit de samenleving. Dag in dag uit worden grote bedrijven gemaand hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Daar word je op den duur hartstikke gek van. Dan verplaats je de hele teringzooi buiten gehoorsafstand van die flemende Hollandse boetpredikers.

Nederland is sinds jaar en dag een fiscaal paradijs. Bedrijven uit de hele wereld gebruiken regels van onze fiscus om zich in alle andere landen waar zij vestigingen hebben, aan hun belastingplicht te onttrekken. Met name voor ontwikkelingslanden, die elke cent kunnen gebruiken, is dat moeilijk te accepteren.

Nu komt ook nog de mogelijkheid op tafel dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Wat betekent dat voor gewone burgers en kleine ondernemers, die niet het vernuft kunnen betalen dat nodig is om aanslagen minimaal te houden en die ook niet de regering kunnen chanteren met het dreigement te vertrekken? Moeten die dan maar vrolijk het gelag betalen, ook voor de rijke stinkerds in het café die wel meedrinken maar nooit een rondje geven? Dacht het niet.

Multinationals onttrekken zich op legale wijze voor het grootste deel aan hun maatschappelijke plicht tot het betalen van belasting. Het zijn freeloaders en profiteurs. Hieruit blijkt dat de wet de rijken faciliteert en de gewone burgers in het nauw brengt. De enige manier waarop de gemiddelde Nederlander, de ZZP’er en de kleine ondernemer de schade voor zichzelf kan beperken, is het flessen van de fiscus, het indienen van knap vervalste aangiftes en het aanhouden van grote hoeveelheden zwart geld.

Er wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt van overoude transactiesystemen zoals Hawala. Zeker nu iedereen een mobiel heeft, is dit vaak sneller dan de gewone banken en mits goed georganiseerd, kraait er echt geen haan naar. Als door het afschaffen van de dividendbelasting de multinationals en de beursgenoteerde bedrijven opnieuw van de staat een bonus krijgen, dan kun je de gewone Nederlanders er niet meer op aankijken als ze de fiscus naar vermogen tillen.

De regering moet wel beseffen dat dit het gevolg is, zeker nu zij ook nog eens jaren lang de zelfredzaamheid van het individu heeft gepredikt: de staat is je vijand. Wetten zijn er om te omzeilen en te schenden als het in jouw persoonlijke belang is. Wie niet vermogend (genoeg) is, moet listig zijn.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.