Politiek is een theoretisch spel waarmee de praktijk van de maatschappij niet kan worden geregeld. De landelijke overheid in Den Haag is een vrijwel volledig theoretisch academische aangelegenheid. Ook de Tweede Kamer bestaat uit haast enkel theoretisch opgeleide academici. Theoretici zijn echter niet praktisch en kunnen daarom de praktijk niet regelen. Gekker nog. De praktijk heeft er alleen maar last van.

Het meest bekende gevolg van praktische hulpeloosheid van theoretische politici is de val van Srebrenica. Het is zelfs nog gekker. Als in België de theoretisch academische politici twee jaar doen om een overheid te vormen, dan merken ze daar in België niets van. Met andere woorden: academische theoretici zetten zich twee jaar buiten spel en de maatschappij draait gewoon door alsof er niets aan de hand is. Hoe lang duurt het voordat een maatschappij helemaal in elkaar stort als we vrachtwagenchauffeurs buiten spel zouden zetten? Een week? Twee weken?

Een groep theoretici, die het merendeel van hun tijd besteden met onderling geruzie en gebekvecht, vormen de slechtste manier om de praktijk van de maatschappij te regelen. Wat theoretische politici wel kunnen is de politiek als eigen comfortzone gebruiken. Als eigen speeltuintje. De maatschappij moet dan maar even wachten totdat men is uitgespeeld en tijd heeft om af en toe ook nog een beetje de maatschappij te regelen.

Maar laten we het eens omdraaien. We maken het onderwijs helemaal praktisch zodat practici goede punten behalen en theoretici in hun hemdje staan. Dan zetten we alleen practici op de kieslijsten van de Tweede Kamer en worden andere belangrijke posten door practici bezet: minister, staatssecretaris, rechters, officieren van justitie, burgemeesters etc.

Dan hebben practici alle macht. Deze practici redeneren als volgt: ‘Alleen praktische arbeid is arbeid. Al het theoretische wordt niet als arbeid gezien.’ Als gevolg van die redenering worden mensen die niet praktisch zijn arbeidsongeschikt verklaard.

Theoretisch aangelegde mensen kunnen niet mee in het praktische onderwijs. Ze behalen slechte punten op school en na hun korte schoolcarrière worden ze meteen arbeidsongeschikt verklaard. Als gevolg daarvan belanden ze in de Wajong.