Als niet Johan Vollenbroek maar Poetin ons van het gas af haalt…

Tot nog toe dacht de goegemeente dat milieuactivisten van het slag Johan Vollenbroek ons van het gas af zouden helpen. Nu blijkt de grote vriend van Baudet en Wilders, Vladimir Poetin, een veel serieuzer kandidaat voor deze rol. De Russische leider kan met één bevel de gaskraan naar Europa dichtdraaien. Ongetwijfeld staat China dan klaar als willige klant voor wat eerst in onze fornuizen suisde.

Daar zijn we dan mooi klaar mee. Gelukkig is de regering paraat. Ze bereidt zich voor op deze eventualiteit. Als er gebrek aan gas ontstaat, dan zullen eerst grootverbruikers worden afgeschakeld. Het Journaal noemde als voorbeeld een kunstmestfabriek die in zijn eentje net zoveel verstookt als 1,4 miljoen huishoudens.

Daarna zullen de consumenten worden gevraagd zich te matigen. En dat is het dan.

Je kunt er donder op zeggen dat nog veel meer zal gebeuren als Poetin inderdaad de gaskraan dichtdraait. Er liggen gegarandeerd nog meer scenario’s klaar maar die houdt men vast nog even voor de borst om onze stemming niet te bederven. Wat hierna volgt, is gebaseerd op wat er tijdens de Duitse bezetting met de energielevering gebeurde.

Knijpt Poetin de toevoer af, dan zal vrijwilligheid weldra onvoldoende zijn. Dan wordt gasdistributie ingevoerd. Dat is niet zo moeilijk. Uitgangspunt wordt de hoeveelheid gas die elke consument in de laatste normale maand gebruikte. Voortaan mag men daarvan laten we zeggen nog maar 70% gebruiken. Wie het rantsoen overschrijdt, krijgt een torenhoge boete. Bij herhaling word je onverbiddelijk afgesloten. De media staan vol informatie over zuinigheid met energie en hoe je hooikisten kunt gebruiken om het voedsel te laten garen. Het publiek krijgt dag in dag uit te horen dat de thermostaat wel een aantal graden lager kan als je thuis een warme trui of een colbert draagt met daaronder thermisch ondergoed. Komt de nood nog meer aan de man, dan verlaagt de overheid het rantsoen, bijvoorbeeld tot 50% of 30%. In het uiterste geval kan men de gasleverantie beperken tot een aantal uren per etmaal. Als je ’s nachts toch onder het dekbed ligt, is verwarming van het huis helemaal niet zo essentieel. Dat leert de geschiedenis. Voor de komst van het aardgas, hadden de meeste mensen alleen een kolenkachel in het woonvertrek. Velen lieten die in de late avond uitgaan om hem ’s ochtends weer op te stoken. Wij zullen gemaand worden hieraan een voorbeeld te nemen. We zien video’s met paren die elkaar onder de dekens opwarmen. Leuze: heel Nederland is opnieuw verliefd. Warm je aan elkaar, niet aan de radiator.

Ook elektriciteit zal op dezelfde wijze worden gedistribueerd. Veel centrales worden immers met aardgas gestookt. Mocht het ogenblik aanbreken dat de regering zich gedwongen ziet te kiezen, dan wordt het gas zeker definitief afsluiten om althans nog enige stroom te kunnen leveren. Zonder internet stort immers alles in elkaar.

Wij halen dan onze dagelijkse warme hap bij gaarkeukens op waarvan de overheid – als ze haar zaakjes voor elkaar heeft tenminste – zeer snel een fijnmazig netwerk uit de grond kan stampen. Je zult moeten eten wat de pot schaft – een stamppot. Voor halal en kosjer wordt uiteraard gezorgd. Er zal voor iedereen wel genoeg te eten blijven tenzij scheepvaart, spoorwegen en wegverkeer al te zeer in het ongerede raken. Dat kan lang worden uitgesteld als particulier autoverkeer wordt verboden. Dan hebben trucks en ambulances het rijk alleen.

Nu corona tot het verleden behoort, komen we bij elkaar in koude kerken en zingen vaderlandse liederen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

