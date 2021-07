Wat was het een verademing geweest als premier Mark Rutte vrijdagavond ongeveer het volgende had gezegd: “Dames en heren, ik zal er geen doekjes om winden. Wij hebben drie weken geleden een grote vergissing gemaakt. We hebben ons te veel laten leiden door wensdenken. We hebben de gunstige cijfers nog meer naar ons toegerekend. We zaten fout maar gedane zaken nemen geen keer. U hebt ook wel gezien dat de besmettingscijfers omhoog schieten. Dat dwingt ons tot maatregelen.”

Hij had dan aan betrouwbaarheid gewonnen. Maar nee, Rutte ging zijn beleid verdedigen – met Hugo de Jonge in het kielzog. Ze hadden helemaal niets verkeerd gedaan. De versoepelingen die nu weer worden teruggedraaid, lagen juist voor de hand.

Het zijn zulke pogingen recht te praten wat krom is, waardoor de politiek in Nederland zo’n slechte naam krijgt. Niemand verwacht van bewindslieden en Kamerleden onfeilbaarheid. Iedereen heeft het wel eens bij het verkeerde eind. Dat is vergeeflijk. Onvergeeflijk is het dan blijven volhouden dat je het de hele tijd goed deed en dat je altijd consequent bent gebleven. Zo ontmaskeren de draaiers zichzelf.

Dat is niet het enige. Je laat ook je frivoliteit en je lichte gewicht zien als je grote problemen bagatelliseert. De politiek gaat dit weekend vrolijk met vakantie. Afgelopen vrijdag zaten bij Op1 de duiders van de NPO – bijna als geen ander onderdeel van de subcultuur op het Binnenhof – gezellig te ginnegappen over de vastgelopen formatie en de komende vrije dagen. Rutte en Kaag lieten weten dat het geploeter aan hun ontwerp gedurende de komende vrije weken op een laag pitje zou staan. Ze noemden dat “niet actief werken”.

Men nam nog wel even voor kennisgeving aan dat de verbouwing van het Binnenhof 50% duurder uitkomt als begroot.

Nederland is op weg naar een nieuwe coronacrisis want of de Deltavariant zich binnen afzienbare tijd te pletter loopt op een gevaccineerd volk, is nog maar zeer de vraag. Bovendien staat Lambda in de coulissen. Die is bezig Latijns-Amerika over te nemen en inmiddels aangetoond in 30 landen. Volgens de Canadese publieke omroep CNBC is onderzoek nodig om vast te stellen of Lambda om de vaccins van Pfizer, BioNTech, Moderna of AstraZeneca heen kan.

Deze crisissituatie met de potentie nog veel ernstiger te worden nodigt niet uit tot het pakken van koffers of het uit de berging halen van caravans. Het is verbijsterend dat politici met deze besmettingscijfers onbezorgd gaan uitblazen na alle vermoeienissen van het afgelopen jaar. Bij het zorgpersoneel zal toch hier en daar wel een wenkbrauw licht worden opgetrokken.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.