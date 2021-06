Wat een nobel gebaar van prinses Amalia om het bedrag van ruim €1,6 miljoen dat ze jaarlijks ontvangen zal, gedeeltelijk terug te storten totdat ze klaar is met studeren. Hiermee houdt ze wel een bedrag van ruim €300.000 (inkomen) over. Het bedrag van ruim €1,3 miljoen (personele en materiële ondersteuning) gaat toch terug naar de staatskas. Met als belangrijkste reden dat ze het toch iets te ongemakkelijk vindt om zo’n disproportioneel groot bedrag te ontvangen terwijl haar medestudenten het best zwaar hebben in deze coronatijd. Daar heeft ze het bij het goede einde. Maar of dat werkelijk de echte reden van Amalia is valt te betwijfelen.

Volgens de meest recente Koningsdagpeiling staat het vertrouwen in de Koning en het draagvlak van de monarchie onder druk. Dit uitstel voelt daardoor toch meer als een campagne om wat meer zieltjes te winnen voor de Oranjes. Want nooit eerder heeft een lid van het Koningshuis haar toelage geweigerd (lees: uitgesteld).

Op zich is het best knap van de toekomstige koningin dat ze dit doet. Maar zal ze dit volhouden en het geld na haar studententijd ook terugstorten? Zal ze haar zusjes aansporen om hetzelfde te doen? Het is namelijk niet zo dat ze het echt nodig heeft. Het is niet zo dat haar papa en mama in de bijstand zitten, toch?

Lieve Amalia, feitelijk zitten ze dat wel. Met onze belastingcentjes worden jullie al eeuwenlang betaald om lekker koninklijk te doen. En ja, vroeger had het Koningshuis nog een echte functie. Maar dit zijn de Middeleeuwen niet meer. Steeds meer vraag ik me af of de Oranjes Nederland nou meer geld kosten dan dat ze Nederland opleveren.

Met onze belastingcenten voorzien we niet alleen in hun royale onderhoud. Het geld is ook een basis voor de Oranjes om bezit, aandelen en grond aan te schaffen, om het daarna weer met een winstoogmerk te kunnen verkopen of uit te baten.

Neem nou het notoire familielid van Amalia: Prins Bernhard Jr. oftewel de zelfverklaarde “Zakenprins”. Hij was tot en met 30 april 2016 een potentiële troonopvolger. Dus ik kan alleen maar aannemen dat hij tot die tijd ook heeft genoten van enige vorm van toelagen.

Ik weet daardoor niet of de titel “Zakenprins” zo gepast is. Het lijkt mij namelijk heel makkelijk zaken doen als je kapitaal ooit werd voorzien door de belastingcenten van het Nederlandse volk.

Het sneue is dat waarschijnlijk het kopen van zijn eerste pandjes grotendeels mogelijk is gemaakt door ons belastinggeld. Sta daar even bij stil. Hij heeft panden opgekocht om ze daarna met een winstoogmerk te houden of te verkopen.

Het Nederlandse volk heeft zijn “imperium” grotendeels gefinancierd, of in ieder geval mede mogelijk gemaakt.

En wat krijgen wij daarvoor terug? Een huizenmarkt waarvan de prijzen de spuigaten uit lopen. En al die tijd blijft Bernhard Jr. maar het geld binnen harken.

Dus Amalia hou alsjeblieft dat geld, wij betalen er wel weer voor. Het is al zeer integer dat je dit (naar verluidt) uit eigen beweging doet. Daarvoor verdien je wel wat schouderklopjes. Maar zet nou door en maak jouw middelvinger naar de gevestigde orde nog meer zichtbaar.

Als je het echt meende dan had je dat geld gehouden en verdeeld onder leeftijdsgenoten die het veel minder dan jij hebben in Nederland. Die uit een milieu komen waarbij het niet het normaalste zaak van de wereld is om een jaar te kunnen reizen voordat ze gaan studeren. Ik zou zeggen selecteer een paar van deze jongeren en sta hen financieel bij. Geef bijvoorbeeld 100 leeftijdsgenoten €13.000 per jaar. Of 1000 jongeren €1300 per jaar. De mogelijkheden zijn (bijna) eindeloos.

Want voor jou zal dat jaarlijkse bedrag van €1,3 miljoen, uiteindelijk linksom of rechtsom bij jou terechtkomen. Maar voor hen is dat geen gegeven. En zal het ook nooit zijn.

En trouwens, als papa en mama en de rest van de Oranjes al zoveel geld, grond en bezit hebben waarom kunnen we niet gewoon simpelweg stoppen met die toelages ieder jaar? Ik vermoed namelijk dat ze financieel inmiddels wel op hun eigen benen kunnen staan.

Dus Amalia, verdeel jouw toelage onder leeftijdsgenoten die het meer nodig hebben dan jij. Doe het om niet. Stop het in een stichting en regel het vanaf daar verder. En vraag a.u.b. geen advies aan Sywert van Lienden. Want voor je het weet troggel je ook nog eens €9 miljoen af van de overheid om €1,3 miljoen per jaar aan je minder bedeelde leeftijdsgenoten te kunnen schenken.