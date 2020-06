Het klinkt als een naam voor een schoolcabaret. De Henken. Met Femke Merel als aangever. Natuurlijk kunnen we het afdoen als een randverschijnsel dat drie extreem verschillende politici nu een partij vormen. Als dat de toekomst van de democratie is zal die niet lang meer bestaan. Een uiterst rechtse ex-FvD’er, een populist die 50plus als gat in de markt ontdekte en een uiterst progressieve ex-dierenactivist, samen in een partij. Extremer kan toch niet? En dat alles om te voorkomen dat ze alle drie het lot zullen ondergaan van vrijwel iedere afgesplitst Kamerlid, (behalve Wilders). Dat ze verdwijnen in de vergetelheid.

Ze gooien de geloofwaardigheid van de hele politiek te grabbel maar dat zal ze, denk ik, worst wezen. Heeft u wel eens goed gekeken naar die spottende blik in Henk Krols ogen als een journalist hem een kritische vraag stelt. Eigenlijk lacht ie ons allemaal constant uit. Je krijgt het gevoel dat het voor hem allemaal een grote grap is, waar hij overigens als enige echt om lacht. Dat zie je ook in de ogen van Baudet. Spot, minachting en arrogantie. Hij was gisteren bij Beau samen met Hiddema. Ze zaten elkaar met een brede glimlach ongegeneerd aan te prijzen zonder ook maar enig inhoudelijk fatsoenlijk standpunt te verkondigen. Nou eentje dan. Dat er na de Ridderzaal geen interessante architectuur meer is gebouwd. Gelukkig zat daar Huub Stapel die die opmerking typeerde als: “Gelul van een dronken aardbei.” Kennelijk doorziet zo’n acteur beter wat er eigenlijk echt gebeurt. Het is allemaal amateurcabaret.

“Ik wil dit uitbouwen tot een geloofwaardige beweging,” zei Baudet ook nog. Dat lijkt me vrijwel onmogelijk met die man als lijsttrekker. Zetels zal hij wel winnen (wat we van De Henken nog maar moeten zien). Maar het gaat allemaal wel ten koste van de democratie dat je als politicus geen visie of principes meer hoeft te hebben.