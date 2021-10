Het Amsterdamse straatmeubilair wordt de laatste tijd uitgebreid met dichtgeklapte parkbanken. Het is de bedoeling dat personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die elke ochtend met een sleutel openen. Na zonsondergang worden ze dan weer dichtgemaakt. Anders zouden er ’s nachts maar daklozen op gaan slapen. Die krijgen op het stadhuis weliswaar te horen dat ze zelfredzaam moeten zijn maar deze vorm van zelfredzaamheid wordt blijkbaar niet op prijs gesteld. Dat is trouwens in het hele land zo. Je komt nog steeds tweets tegen van boa’s en wijkagenten die trots melden dat ze weer zwervers in hun nachtrust hebben gestoord en met een bekeuring heengezonden.

Er zijn nu klachten gekomen, zo meldde het Journaal van dinsdag 12 uur. De parkbankjes staan er wel maar de personen met afstand tot de arbeidsmarkt komen nog steeds niet. Dan kun je ze net zo goed weer weghalen, vinden omwonenden.

Wat voor soort sadist moet je zijn om zo’n ’s nachts dichtgeklapte parkbank te verzinnen? Wat bezielt je dan precies? Waarom wil je als ambtenaar per se daklozen het leven zo zuur mogelijk maken? Hoe komt het dat iemand met zo’n mentaliteit niet door leidinggevenden wordt terecht gewezen? Waarom laten raad en gemeente zo iets passeren?

In Rotterdam zijn ze even erg. Daar kom je op straat steeds meer banken tegen met een soort hele lage leuninkjes. Daar kan een mens zijn arm niet op laten rusten. Ze zijn alleen maar bedoeld om te verhinderen dat iemand gaat liggen. Dat wil de gemeentelijke overheid namelijk voor jou bepalen: in welke houding jij gebruik maakt van zo’n bank op straat.

In de hoofdstad zijn ongetwijfeld genoeg technisch onderlegde humanisten te vinden, die zo’n slot voor altijd onklaar kunnen maken. Voor de Rotterdamse variant heb je helaas een Haagse slijpschijf nodig. Die maakt een hoop lawaai en trekt de aandacht. Bovendien moet je een aansluiting op het lichtnet zien te versieren.

Amsterdam kutgemeente. Rotterdam ook.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.