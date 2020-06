Vliegen als belangrijkste oorzaak van een pandemie. Nu de grenzen langzaam opengaan en iedereen vakantie ruikt, barst de discussie weer los.Volgens een internist vandaag in de Volkskrant blijkt uit onderzoek dat we in de moderne ‘goed’ geventileerde vliegtuigen anderhalf tot dertien keer zoveel risico lopen dan bij thuisblijven. Lekkere foutmarge, maar los daarvan is het coronavirus ook niet komen lopen vanuit Wohan. Het is voornamelijk verspreid via de lucht (in 2019 telde de luchtvaart 4,5 miljard passagiers).

Vliegen is in de loop der jaren steeds asocialer geworden. Niet alleen vanwege de consequenties voor de aarde maar ook letterlijk, door de manier waarop je als vee wordt behandeld en in het vliegtuig gepropt. De bestuurders van de vliegmaatschappijen zijn niet minder asociaal. Topman O’Leary van Ryanair verklaarde maandag een proces te beginnen tegen de quarantaine in het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk omdat hij (na 3000 man te hebben ontslagen) weer door wil met zijn money machine. Om over onze ‘nationale trots KLM’ met haar miljardenaanvraag (mede te besteden aan bonussen) nog maar te zwijgen.

De toeristenindustrie geeft naar schatting wereldwijd 1 op de 10 mensen een inkomen dus dat kunnen we niet zomaar afschaffen. Het brengt ons bovendien in contact met andere culturen, maakt ons meer solidair. We zullen alleen wel slimmere manieren moeten vinden om van A naar B te komen.